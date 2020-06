Seehofer und die taz-Debatte sorgen für Empörung auf Twitter

"Ich werde morgen als Bundesinnenminister Strafanzeige gegen die Kolumnistin wegen des unsäglichen Artikels in der Berliner "Tageszeitung" über die Polizei stellen", sagte der CSU-Politiker am Sonntag der "Bild"-Zeitung. Dann zog Seehofer eine Parallele zwischen der taz-Kolumne und den gewalttätigen Ausschreitungen am Wochenende in Stuttgart: "Eine Enthemmung der Worte" führe "unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen, genauso wie wir es jetzt in Stuttgart gesehen haben. Das dürfen wir nicht weiter hinnehmen." Das sorgte nicht nur für Empörung in den Medien, sondern auch in den sozialen Netzwerken, allen voran auf Twitter.

Darum ging es beim Streit mit der taz

Die taz-Autorin hatte sich in ihrer satirischen Kolumne gefragt, was denn wäre, wenn die Polizei abgeschafft würde, der Kapitalismus aber nicht. Es ging in ihrem Text um berufliche Alternativen für Polizisten. Am Ende des Artikels kam die Autorin zum Schluss, dass Beamte doch am besten auf einer Mülldeponie aufgehoben wären.

Böhmermann: "einer liberalen Demokratie unwürdig"

Als einer der ersten prominenten Stimmen meldete sich der Satiriker Jan Böhmermann auf Twitter zu Wort. Er kritisierte Seehofer scharf: Mit dieser "gefährlichen Effekthascherei" beschädige Horst Seehofer nicht nur das Vertrauen in den Staat. "Welche Autorität hat ein Minister noch, der so eine Axt aus seinem Amt heraus an die Debatte setzen muss?" fragte Böhmermann. Er bezeichnete Seehofers Vorhaben als "autoritären Willkürakt" und Angriff auf die Pressefreiheit.