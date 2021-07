Seebühne Nürnberg: Im Schlauchboot zum Konzert

Weil die Seebühne als Alternativprogramm für das ausgefallene Bardentreffen bereits vergangenes Jahr so gut angenommen wurde, geht diese außergewöhnliche Konzertreihe auch 2021 an den Start.

Bardentreffen-Alternative mit internationalem Programm

Bis zum 4. Juli gibt es täglich ein buntes Programm europäischer Liedermacher und Musiker. Die Bandbreite ist groß: es treten Künstler auf, die zwischen Global Pop, Musikkabarett und Liedermacherei Wellen schlagen. Am 2. Juli gastieren Bufa & Sons aus Spanien und am 3. Juli die Gruppe Orange mit Tribal Dance. Zum Abschluss am 4. Juli gibt es auch noch eine besondere Premiere: Die aus Dietenhofen stammende Band Gankino Circus stellt ihr neues Projekt "Bei den Finnen" vor.