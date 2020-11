Sechs Bücher im Rennen um den Bayerischen Buchpreis 2020

Es wird ein ungewöhnlicher Bayerischer Buchpreis diese Jahr: Zwar werden wie gehabt am 19. November die beiden besten deutschsprachigen Neuerscheinungen des Jahres in der Allerheiligenhofkirche der Residenz in München prämiert. Auch die öffentliche Diskussion der insgesamt sechs nominierten Bücher durch die Jury wird es geben, live übertragen auf Bayern 2. Allerdings wird, anders als sonst, kein Publikum vor Ort zugegen sein – auch nicht die Autoren und Autorinnen.

Die nominierten Bücher immerhin sind so spannend wie eh und je: In der Kategorie Belletristik stehen ein Roman über den dadaistischen Künstler Kurt Schwitters und ein Generationenroman aus dem Banat zur Wahl – und ein Text, in dem buchstäblich alles auf Zucker ist. In der Kategorie Sachbuch geht es um "Gegenwartsbewältigung" – eine Replik auf die einst beschworene "Vergangenheitsbewältigung" –, um den großen Polemiker Karl Kraus und um die große Frage, was Demokratie für uns ist.

