"Ein Fotograf ist jemand, der mit Licht schreibt, der mit Licht und Schatten die Welt beschreibt", heißt es in "Salz der Erde", dem eindrücklichen Portrait von Wim Wenders über Sebastião Salgado. Der brasilianische Fotograf, der seit gestern als diesjähriger Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels feststeht, ist mit einem außergewöhnlichen Blick für Licht und für Schatten berühmt geworden. "Man hat mich als Sozialfotograf beschrieben, als Wirtschaftsfotograf oder als Fotoreporter oder als Dokumentarfotograf", sagt Salgado über sich selbst. "Aber ich glaube, all das stimmt nicht. Für mich ist Fotografie eine Lebensart, in der meine Sprache die Fotografie ist, egal ob ich etwas wunderschön oder völlig zerstört vorfinde, egal ob es mich begeistert oder entsetzt."

Bewegende Schwarzweiß-Aufnahmen

Dabei entdeckte Salgado diese Sprache erst spät. Er studierte Wirtschaftswissenschaften, wanderte 1969 wegen der Militärdiktatur nach Paris aus und arbeitete dann für die Internationale Kaffeeorganisation. Am Rand seiner Dienstreisen entdeckte er die Fotografie. Und wurde bekannt mit bewegenden Schwarzweiß-Aufnahmen, zunächst aus Afrika, dann auch aus Europa und Lateinamerika.

Aufnahmen, die das Auge auf Schönheit wie auf Elend und Grausamkeit lenken, mitunter sogar im selben Bild. "Wir Menschen sind ausgesprochen wilde Tiere. Furchtbare Tiere. Unsere Geschichte ist eine Geschichte von Kriegen ohne Ende", sagt Salgado in "Salz der Erde". Doch anders als viele andere beschränkt er sich nicht darauf, Elend und Zerstörung darzustellen und zu dokumentieren. Er mischt sich auch ein, engagiert sich persönlich, steuert dagegen.