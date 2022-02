Sean Penn dreht in Kiew Doku über Invasion der Ukraine

Hollywoodstar und zweifacher Oscar-Preisträger Sean Penn (61, "Mystic River", "Milk"), der keinem politischen Streit aus dem Weg geht und nach der Unterstützung des einstigen venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez viel Kritik einstecken musste, beweist Unerschrockenheit: Er dreht nach Informationen von Newsweek gerade in Kiew und Umgebung eine Doku über den Einmarsch der russischen Truppen.

In einer Mitteilung der ukrainischen Regierung heißt es: "Der Regisseur kam nach Kiew, um alle Ereignisse zu dokumentieren, die gerade ablaufen und um der Welt die Wahrheit über Russlands Invasion unseres Landes mitzuteilen. Sean Penn befindet sich unter denen, die die Ukraine im Land selbst unterstützen. Unser Land ist dankbar dafür, dass er so viel Mut und Ehrenhaftigkeit beweist."

Penn war im November im Donbass

Am ersten Kriegstag war Penn einer der Anwesenden bei der Pressekonferenz der ukrainischen Regierung. Das Branchenblatt "Variety" berichtet, er arbeite für eine Produktion des kanadisch-amerikanischen "Vice Studios", das teilweise vom Investor George Soros finanziert wird. Der prominente Autor, Regisseur und Schauspieler Penn soll im vergangenen November bereits in der Ukraine gedreht haben. Er sprach nach offiziellen Angaben mit der stellvertretenden Premierministerin Iryna Wereschtschuk, aber auch mit Journalisten und Soldaten an der Front im Donbass.