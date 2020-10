James-Bond-Legende Sean Connery ist tot

Schauspieler Sean Connery ist tot. Das teilte seine Familie mit, wie der britische Sender BBC berichtet.

Sieben Mal 007

Berühmtheit erreichte der 1930 in Edinburgh geborene Connery Mitte der 60er-Jahre als 007. 1962 spielte er den ersten James Bond. Bis 1983 verkörperte er den britischen Geheimagenten insgesamt sieben Mal.

Viel mehr als nur James Bond

Connery legte jedoch großen Wert darauf, nicht auf die Rolle des Frauenschwarms festgelegt zu werden. Später stellte er oft den älteren Lehrmeister oder einen weisen Mentor dar, etwa in dem Fantasy-Film "Highlander" oder an der Seite von Harrison Ford als Vater von Indiana Jones. Unvergessen bleibt er als William von Baskerville in der Verfilmung des Umberto-Eco-Welterfolgs "Der Name der Rose".

Ein einziger Oscar für die Filmlegende

Seinen einzigen Oscar bekam Connery 1988 für eine Nebenrolle: Im Gangsterfilm "Die Unbestechlichen" spielte er einen erfahrenen Polizisten an der Seite von Kevin Costner.

Adelstitel zur Jahrtausendwende

Im Jahr 2000 wurde Connery von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Er durfte sich seitdem Sir Sean nennen.

Sean Connry starb laut BBC in der Nacht im Schlaf auf den Bahamas.