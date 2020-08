Schwimmen durch sieben Meere – André Wiersig erzählt

"Wenn ich am Meer bin und sehe da irgendwas", sagt der Extremschwimmer André Wiersig, "dann geht bei mir sofort das Kino im Kopf los, kann man da hinschwimmen? Wie weit ist das weg? Und auch irgendwie der Drang, wirklich da hinzukommen."

Es ist eine unbändige Leidenschaft, die ihn treibt, das hört man gleich, wenn André Wiersig beginnt, zu erzählen: zunächst einmal vom Schwimmen und davon, dass ihm schon als Kind das Meer ein zentraler Spielpartner ist bei den Sommerurlauben in Jugoslawien und wie er sich den Tauchscheinwerfer wünscht, zu Weihnachten: das Kind in Paderborn. Er erzählt von den Schwimmwettkämpfen, mit denen er mit elf Jahren und damit relativ spät beginnt, erzählt vom Leistungssport. Dann vom Triathlon, vom Ironman, dem härtesten Triathlon der Welt auf Hawaii, vom Bahnradfahren: Da ist Wiersig längst erwachsen. Und schließlich dann: von den Ocean 7, diesen 7 gefährlichen Meerengen, denen sich bisher erst sehr wenige Hardcoreathleten erfolgreich gestellt haben. André Wiersig ist der 16te.

Die Liebe zum Ozean

Es ist und bleibt das Meer, das ihn lockt und herausfordert, ihn, den Familienvater und Vertriebsleiter aus der IT-Branche: Das Meer in seiner wilden und auch unbarmherzigen Form, das bezwungen werden muss, um sich ihm zugleich hinzugeben, wie er sagt: "Ich habe diese Liebe zum Ozean in seiner reinsten Form und der kann einfach und darf und durfte immer mit mir machen, was er wollte. Und das war immer okay. Ich habe nie geschimpft auf die Quallen, die mich zerstochen haben. Wer bin ich auch, ich meine, die Quallen sind seid Milliarden von Jahren da. Ich bin ja bei denen schließlich. Ich bin ja zu denen gekommen und nicht umgekehrt."

Vampirkraken und Buckelwale

Die Quallen sind Portugiesische Galeeren, deren giftige Tentakeln bis zu 30 Meter lang werden können und die an der menschlichen Haut kleben bleiben. Ihnen begegnet André Wiersig im Kaiwi Kanal von Hawaii zwischen den Inseln Moloka’i und O’ahu. Der Schmerz fühlt sich an, als sei ihm ein Arm abgerissen worden, erzählt er, trotzdem entscheidet er sich, weiter zu schwimmen. Der Kaiwi Kanal ist mit 42 Kilometern die größte Herausforderung, der sich die Extremschwimmer der Ocean 7 stellen müssen. 18 Stunden 26 Minuten braucht André Wiersig dafür und ist dabei, wie es die strengen Regeln wollen, nur mit Badehose, Badekappe und einer Schwimmbrille bekleidet. Er wird sich nirgendwo festgehalten haben und größtenteils nachts geschwommen sein. Dabei wird er Vampirkraken, einem Buckelwal und Haien begegnen und schließlich völlig entkräftet aus dem Wasser steigen und noch tagelang – wie traumatisiert – unter Flashbacks leiden: "Man ist so über das Limit gegangen. Man ist auch erschrocken. Man ist erschrocken von sich selbst. Man ist sich selber auch fast fremd. Und ich frag mich dann immer, was ihr alle denkt. Weil ich das selber gar nicht verstehe, ich versteh gar nicht, wie das geht. Ich versteh nicht, wie man 18,5 Stunden am Stück schwimmen kann, ohne Pause."

Training jenseits der Totalerschöpfung

Ganz erklären kann André Wiersig noch immer nicht, warum ihn das trotz des Erschreckens auch immer wieder reizt: diese Grenzüberschreitung, für die er bewusst jenseits der Totalerschöpfung trainiert oder sich täglich ins Eiswasser setzt, in die Regentonne im heimischen Carport, um später beim stundenlangen Schwimmen bei 12 oder 13 Grad Wassertemperatur nicht das Bewusstsein zu verlieren.

"Wir sind alle komplett verweichlicht", sagt Wiersig: "Sei es jetzt Hunger, sei es Kälte, sei es Anstrengung. Das wieder abzurufen, das wieder aufzubauen, diese Urinstinkte wieder zu wecken, und zu leben und sich darin sogar wohlzufühlen, das ist eine Aufgabe, die ich immer als Herausforderung und auch als toll empfunden habe." Doch bei allem männlichen Egotrip, der hier natürlich auch mitschwingt, dem man sich bei André Wiersigs fesselnden Erzählungen aber nur zu gern hingibt, ist es ohnehin eigentlich Demut, die im Vordergrund steht: die Demut, mit der hier ein Mensch einer uralten Naturgewalt begegnet: "Das ist einfach ein schönes Gefühl, dass man weiß, wenn sein eigenes Leben vorbei ist, dass es in Hunderttausenden von Jahren immer noch diesen Ozean geben wird, der auch die Dinge aussitzt und der schon immer da war. Und dem eigentlich die Dinge, die für uns wichtig sind, die wir meinen irgendwie zu steuern und zu regulieren, dass dem das völlig egal ist, der wird das einfach überdauern. "