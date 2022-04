Schwerpunkt Satire bei den Schweinfurter Kurzfilmtagen

Das Publikum bildet die Jury und stimmt über den gelungensten Beitrag aus der Region ab. Die Siegerehrung findet am Samstagabend um 19.00 Uhr statt. Im Programm „Die langen Kurzen“ werden sehenswerte Filme gezeigt, die zwischen 15 und 30 Minuten Dauer haben und darum nicht in den Hauptprogrammen untergebracht werden konnten. Als zweites Sonderprogramm gibt es in diesem Jahr "Klassiker des Kurzfilms" mit überwiegend lustigen Filmen aus dem letzten Jahrhundert, von denen viele bei den Kurzfilmtagen noch nicht zu sehen waren.

Sonderprogramm Kurzfilm-Klassiker

Der älteste Film im Programm ist von 1975 und es ist die Schweinfurter Schwarzweiß-Slapstick-Komödie "Der Joint" zu sehen, die 1982 an vielen bekannten Schauplätzen in der Kugellagerstadt gedreht wurde. Außerdem wird in zwei Nachmittagsvorstellungen am Donnerstag und Freitag um 15 Uhr ein Programm mit elf Filmen für Kinder angeboten, das sich an Sechs- bis 13-Jährige richtet und nur den halben Eintrittspreis kostet. Neben professionellen Produktionen sind dabei auch fünf Filme vertreten, die von Schülern selbst gestaltet wurden.