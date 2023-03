Schwermut, Schmerz und lange Töne: Die Irish-Folkband Lankum

Als die Brüder Daragh und Ian Lynch zur Jahrtausendwende eine Folkband gründeten, war der Bandname schnell gefunden: Lynches. Die beiden spielten Gitarre und Dudelsack und komplettierten ihr Quartett mit Radie Peat an Harmonium und Knopfakkordeon und Cormac Mac Diarmada an Geige und Kontrabass.

Ein neuer Name musste her!

Der Name passte zwar ganz gut zum Hang der Band, vor allem schwermütige Balladen ins Programm zu nehmen oder Lieder, die von Unfällen, Missetaten und Katastrophen handelten. Aber der Name lud auch zu Missverständnissen ein. So erklärte die Band 2017 in einer Pressemeldung: "Wir werden in einer Zeit, in der in den USA schwarze Menschen immer noch verfolgt und ermordet werden, unter diesem Namen nicht mehr weiter auftreten." Ihren neuen Namen entlehnten sie der englisch-irischen Ballade "False Lankum" – der Titel der Ballade ist jetzt zum Titel ihres neuen Albums geworden.

Lieder voller Tragik, Schwermut und Schmerz

Manche der Songs auf "False Lankum" fangen ziemlich konventionell an, aber dann gerät die Story recht blutrünstig. Die vom Schiff nach New York zum Beispiel, dessen Kapitän die Hälfte der Vorräte zurückgelassen hat, um die Passagiere hungern zu lassen. Als sich herausstellt, dass er ein mehrfacher Mörder ist, wird er von der eigenen Mannschaft über Bord geworfen. Andere Songs spiegeln auch musikalisch den düsteren Inhalt, etwa das tieftraurige "Go Dig My Grave". Der Song erzählt von einem jungen Mädchen, das sich aus Liebeskummer erhängt und genaue Anweisungen für ihr Begräbnis hinterlässt.