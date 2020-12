Schwere Vorwürfe: US-Bundesstaaten wollen Facebook zerschlagen

Paukenschlag in den Vereinigten Staaten: Wie "New York Times" und "Washington Post" einhellig berichten, droht Facebook jetzt ein Gerichtsverfahren, an dessen Ende der Konzern dazu gezwungen sein könnte, Tochterunternehmen zu verkaufen.

Bereits bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus im vergangenen Juli war Firmenchef Mark Zuckerberg unter Druck geraten. Der Hauptvorwurf der Politiker: Facebook räume potentielle Konkurrenten aus dem Weg, indem es die betreffenden Firmen aufkaufe, etwa Instagram und WhatsApp. In einem 500-seitigen Abschlussbericht hatte der Rechtsausschuss des Repräsentantenhauses Facebook, aber auch Apple und Amazon den Missbrauch ihrer Marktmacht vorgeworfen. Bereits damals war von einer möglichen Zerschlagung der Konzerne die Rede.

So, wie es aussieht, wird es jetzt zu einer wahrhaft epischen Schlacht vor amerikanischen Gerichten kommen. Mindestens 40 Generalstaatsanwälte und der Bund sind nach Angaben der größten US-Zeitungen entschlossen, Facebook anzuklagen und drängen darauf, Konkurrenzunternehmen zu ermöglichen, die die Privatsphäre besser schützen. Federführend ist New Yorks Justizministerin Letitia James von den Demokraten. Die Behörden wollen künftig über alle weiteren Akquisitionspläne von Facebook vorab informiert werden, wie die "Washington Post" aus zuverlässigen Quellen erfuhr. James wird mit dem Satz zitiert: "Facebook hat seine Monopolmacht genutzt, um kleinere Rivalen zu vernichten und die Konkurrenz auszulöschen, alles auf Kosten alltäglicher Nutzer."

Vertrauen der Politik erschüttert

Demnach werden die Bundesstaaten ihre Klage mit der für Handelsfragen zuständigen Bundeshandelskommission (Federal Trade Commission, FTC) abstimmen. Offizielle Reaktionen von Facebook gab es zur neuesten Entwicklung noch nicht. Wegen Verletzung des Datenschutzes wurde dem Konzern von der FTC bereits die Zahlung einer Geldstrafe von fünf Milliarden Dollar auferlegt.

In einer Pressekonferenz am Mittwochabend sagte Letitia James: "Mit Hilfe riesiger Mengen an Daten und Geld hat Facebook die vermeintlichen Bedrohungen durch Konkurrenten zerstört oder ausgeschaltet. Sie haben die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher beschränkt. Sie haben Innovationen gebremst. Und sie haben die Privatsphäre von Millionen Amerikanern beeinträchtigt, im Bemühen, ihre Vorherrschaft zu verteidigen und Wettbewerber zu behindern."

"Geballter Widerstand der Behörden"

James sprach von einem "Anti-Trust-Vorstoß" ihrer Behörde. Es gehe um einen Fall, in dem ein Konzern seine Marktmacht zum Nachteil der Kunden missbraucht habe - unkontrolliert und unreguliert: "Heute senden wir eine klare und starke Botschaft an Facebook und an jede andere Firma, dass ihre Bestrebungen, Wettbewerb zu minimieren, kleinen Unternehmen zu schaden, die Kreativität und den Fortschritt zu hemmen, auf den geballten Widerstand unserer Behörden treffen wird."