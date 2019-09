"Schwere Jahre" beschreibt die Lebenskrise von Liesl Karlstadt

Sie schüttet quasi ihr Herz aus in diesen Briefen.

Sie war ja über viele Monate in der Psychiatrie in München in der Nußbaumstraße untergebracht, und als es ihr besser geht, beginnt sie aus der Psychiatrie heraus einen Film zu drehen: "Kirschen in Nachbars Garten". Sie verlässt das Krankenhaus und wird abends wieder zurückgebracht. Dazwischen arbeitet sie und ist top präsent, so wie sie das immer war. Aber in den Briefen schreibt sie dann, wie sehr sie das anstrengt und wie viel Disziplin sie das kostet. Das sind ganz neue Facetten, die wir von Liesl Karlstadt so nicht kennen, weil sie vor den Kollegen die professionelle Schauspielerin gibt.

Sie schreiben mal, Valentins Angst sei auch seine Macht gewesen. Inwieweit muss man Valentin seine Tyrannei aber nachsehen, denn sie war ja auch eine Folge seiner eigenen psychischen Probleme.

Ja, das ist so. Und in vielen Bereichen haben sich die beiden ja auch sehr gut verstanden, deswegen hat das auch lange so gut funktioniert. Die Liesl Karlstadt hatte einerseits die Fähigkeit, sich wirklich zurückzunehmen und auf diesen ungeheuer schwierigen Menschen einzustellen, seine Neurosen zu ertragen. Andererseits hat auch Valentin sie in ihrer Krankheit verstanden. Ob er sie in ihrer Krankheit richtig behandelt hat, ist eine andere Geschichte. Aber er hatte einen Sinn für seelische Not.

Nach der Lektüre des Buches muss man sagen, dass das unvergleichliche Werk, das Karl Valentin und Liesl Karlstadt gemeinsam geschaffen haben, einen hohen Preis hatte, vor allem für Liesl Karlstadt. Wirft das für Sie einen schwarzen Schatten auf diese Komik, der das Vergnügen daran schmälert?

Nein. Man muss Leben und Kunst voneinander trennen. Ich glaube, man darf ganz unbedarft die Kunst der beiden genießen, weil die Kunst von Karl Valentin einzigartig ist. Er schöpft alles aus sich selbst. Und da brauchte es vielleicht auch dieses verquere Wesen, dieses verquere Denken. Und das ist bei der Liesl Karlstadt auf fruchtbarsten Boden gefallen, in einer Großartigkeit wie sie in der deutschen Kabarett- und Komiker-Geschichte sonst kaum zu finden ist.

"Liesl Karlstadt. Schwere Jahre" von Sabine Rinberger und Andreas Koll ist im Kunstmann Verlag erschienen.