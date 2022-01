"Schwere Bürde": Sibylle Lewitscharoff über Multiple Sklerose

"Zuerst habe ich es heftig bestritten, weil ich zwei Damen kannte, die daran erkrankt waren und die ich beide furchtbar egoistisch fand. Für mich waren sie Zerrbilder des weiblichen Egoismus und ein abschreckendes Beispiel, wie man mit einem eigenen Leiden nicht umgehen darf", so Sibylle Lewitscharoff im Interview mit der Hamburger Wochenzeitung DIE ZEIT (Christ und Welt) über ihre Diagnose.

Seit zwölf Jahren muss die Autorin (67, Romane "Das Pfingstwunder", "Apostoloff") mit Multipler Sklerose (MS) leben, einer Krankheit, die zunehmend die Bewegungsfähigkeit einschränken kann.

Es gibt zwar Medikamente, heilbar ist das chronische Nervenleiden aber nicht. Jüngst haben Wissenschaftler als mögliche Ursache eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus ausgemacht, was allerdings umstritten bleibt, da sich fast alle Menschen im Laufe ihres Lebens mit diesem Erreger infizieren, aber bei weitem nicht alle an MS erkranken.

Sie fragt sich: "Reicht es jetzt nicht endlich?"

Charakterlich verändert habe sie die Krankheit nicht, so die durch das "Literarische Quartett" im ZDF bekannte Lewitscharoff, sie mache ihre Diagnose im Alltag auch nicht zum Thema: "Aber wenn ich mit ihr alleine bin, ist sie in schlechten Phasen schon eine schwere Bürde. In solchen Momenten wünsche ich mich mittlerweile ins Grab. Immer öfter befällt mich der Gedanke: Reicht es jetzt nicht endlich? Da mir aber die Mittelchen, die einen Tod herbeiführen, nicht zur Verfügung stehen, erübrigt sich erst einmal die Frage. Aber die Idee eines selbstbestimmten Sterbens hat mich schon ziemlich am Wickel. Einfach, weil die Krankheit mir in manchen Situationen so sehr alles nimmt."

"Vor zehn Jahren hätte ich noch anders geredet"

Früher habe sie über Sterbehilfe "ganz anders gedacht", so die Schriftstellerin: "Ich bin inzwischen dafür, dass man bei schwerer, unheilbarer Krankheit legal an die entsprechenden Mittel herankommen sollte. Vor zehn Jahren hätte ich noch anders geredet. Für mich wäre es eine Befreiung, wenn ich wüsste: Falls ich es wirklich will, kann ich am Ende die tödliche Arznei ohne Weiteres bekommen. Dann würde ich nicht mehr so in Panik verfallen, was den eigenen Verfall anbetrifft. Ich sage das vor dem Eindruck, dass die Medizinforschung immer neue lebensverlängernde Produkte entwickelt, die ein Leiden in der Endphase noch weiter in die Länge ziehen könnte."

Widerspruch dürfte die Autorin mit der Bemerkung bekommen, Krankheiten seien Strafen für "moralische Verfehlungen". Das gelte für ihre Migräneanfälle, aber MS könne sie "so nicht betrachten", diese Krankheit sei eine "bösartige Schleichkatze": "Sie inszeniert keinen Theaterdonner wie eine Migräne."

Gibt der Tod die "große Antwort auf das Leben"?

Sie sei inzwischen "fast an den Rollstuhl" gefesselt, so Lewitscharoff: "Längere Reisen sind nicht mehr möglich." Schreiben könne sie allerdings noch, ihre Hände seien "noch in Ordnung" und ein Roman "geistere ihr noch im Kopf herum". Da gehe es um eine Katastrophe, bei der kein "Stein auf dem anderen" bleibe.

Was den Tod betrifft, sieht sie ihn als "funkensprühendes Ereignis": "Ich denke, dass jedem Menschen in den letzten Momenten des Lebens schlagartig klar wird, wie sein Leben verlief. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass der Tod die eine große Antwort auf das Leben gibt." Sie habe auch Angst, "wegen ihrer Sünden gerichtet" zu werden.