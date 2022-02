Schwer was zu erkennen: "Titanic" als Bombast-Musical in Linz

Etwas arg harmlos wurde der Konflikt zwischen dem rekordsüchtigen Schiffseigner Bruce Ismay (Karsten Kenzel) und dem schwermütigen Kapitän Smith (Dean Welterlen) abgehandelt: Der eine will so schnell wie möglich in New York sein, der andere so schnell wie möglich in Rente. Entsprechend wenig Zündstoff war in diesem Duell. Und bei all den jungen und alten Paaren, die sich mal liebten, mal nervten und mal rumstanden, fehlten letztlich Vergangenheit und Zukunft: Was sie auf die "Titanic" verschlagen hatte, was sie in Amerika wollten, blieb ziemlich nebulös.