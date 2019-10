Schwedische Akademie verteidigt Entscheidung für Handke

In der krisengeschüttelten Schwedischen Akademie wird die Debatte um Peter Handke offenkundig aufmerksam verfolgt. Womöglich hat der ein oder andere dort auch bereits ein schlechtes Gewissen, weil der österreichische Literaturnobelpreisträger derzeit für viele, nicht immer positive Schlagzeilen sorgt. So hatte Handke auf Journalistenfragen zu seiner betont serbenfreundlichen Haltung am Dienstag äußerst ungehalten reagiert. Jetzt hieß es in einem Artikel im schwedischen Blatt "Dagens Nyheter" von Mats Malm, dem Ständigen Sekretär der Akademie, Handke habe niemals Blutvergießen im Jugoslawien-Krieg verherrlicht und auch das berüchtigte Massaker in Srebrenica vom Juli 1995 "klar verurteilt". Dabei verweist Malm auf einen Artikel der "Süddeutschen Zeitung" vom 1. Juni 2006, in dem Handke mit dem Satz zitiert wurde, Srebrenica sei "das schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das in Europa nach dem Krieg begangen wurde".

"Bei den Tatsachen bleiben"

Seinerzeit hatte es Auseinandersetzungen um den Düsseldorfer Heinrich-Heine-Preis für Handke gegeben. Nach einer heftigen öffentlichen Debatte und einem nach Ansicht des deutschen PEN-Zentrums "unwürdigen Schauspiels" war der Preis für 2006 nicht vergeben worden, weil der Düsseldorfer Stadtrat seine Zustimmung verweigert hatte. Der Autor hatte gefordert, "bei den Tatsachen des Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien zu bleiben". So habe es nicht nur "bosno-serbische Gefangenenlager" gegeben, sondern auch kroatische und muslimische Lager. Mit der "blindlings" und "mechanisch" erfolgenden Schuldzuweisung an die Serben solle aufgehört werden, so Handke damals.

Mats Malm verwies darauf, dass Handke im Zusammenhang mit dem Jugoslawien-Krieg nicht die Begriffe "Konzentrationslager" und "Völkermord" benutzen wollte, was ihm in der Presse sehr angekreidet worden sei, gleichwohl habe sich der Autor von den Geschehnissen "klar distanziert".