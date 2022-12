Schwarzer über Ukraine-Politik: "Mit Waffen verlängert es sich"

Twitter-Teilnehmer verwiesen darauf, dass sich AfD-Chef Tino Chrupalla zeitgleich bei Markus Lanz im ZDF ähnlich wie Alice Schwarzer geäußert hatte: "Ich muss widersprechen, wenn es heißt, dass man diesen Konflikt mit weiteren Waffenlieferungen lösen kann. Wir sehen sehen ja eher eine Eskalationsstufe, dass von Russland eine Gegenreaktion erfolgt auf neue Waffensysteme, die an die Ukraine geliefert wurden und womit russisches Gebiet beschossen wird. Auf jede Reaktion erfolgt eine Gegenreaktion. Damit wird der Konflikt nicht befriedet oder beendet, sondern er wird verlängert." Er vermisse Diplomatie, so Chrupalla, müsse aber feststellen, dass "in letzter Zeit mehr darüber geredet" werde.

Ohne seine Aussage weiter zu belegen, behauptete der AfD-Politiker, Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine seien "auf Betreiben der Engländer" im Frühjahr abgebrochen worden. Namentlich nannte er Boris Johnson: "Wir sehen, dass es von den Amerikanern und Briten nicht gewollt ist, dass dieser Konflikt beendet wird." Viele führende AfD-Politiker gelten als "Russland-Versteher" und kritisieren regelmäßig die Haltung der Bundesregierung, speziell Waffenlieferungen.

Guérot: "Verfestigung amerikanischer Dominanz"

Auch die umstrittene Bonner Politikprofessorin Ulrike Guérot (58) hatte sich mehrfach in Schwarzers Sinn geäußert. Sie spricht in ihrem im Oktober veröffentlichten Essay "Endspiel Europa", den sie gemeinsam mit Hauke Ritz verfasste, ebenfalls von einem "Stellvertreterkrieg": "Er ist eine Apotheose jahrzehntelanger amerikanischer Geostrategie, deren eigentliches Ziel die Verfestigung der amerikanischen Dominanz in Europa ist." In der Sendung "Markus Lanz" im ZDF hatte Guérot am 2. Juni gesagt: "Mir wird mulmig, dass wir in den ersten drei Monaten eine sehr eng geführte Debatte hatten, die ungefähr lautete: Nur der militärische Sieg ist gut, und das müsse mit mehr Waffen geschehen, und etwas anderes ist als Lösung gar nicht mehr darstellbar."

Da sei sie "eigentlich schon ausgestiegen", so Guérot, weil sie keinen Krieg kenne, der in den letzten Jahren militärisch entschieden worden sei, wobei ihr Kritiker vorgeworfen hatten, dass sie damit die Ergebnisse des zweiten Tschetschenien-Kriegs und des Irakkriegs ignorierte. Viele Bundeswehr-Generäle teilten gleichwohl ihre Ansicht, so Guérot: "Jeder weitere Stellungskrieg führt notwendigerweise zu ukrainischen Verlusten. Deswegen kommt von anderer Seite ja längst das große Plädoyer für Waffenstillstand und Verhandlungen." Namentlich nannte Guérot damals Henry Kissinger als Kronzeugen für ihre Position.

Russische Medien verbreiten seit Monaten die Propaganda-Behauptung, die Ukraine sei ein amerikanischer "Satellitenstaat" und könne nicht selbst über ihr Schicksal entscheiden. Die kremlfreundlichen Militärblogger sehen sich allesamt im Krieg mit der NATO und begründen damit die andauernden Niederlagen der russischen Truppen.