"Schwarzer Tag": Wut über Blamage von Putins Luftwaffe

Alexander "Sascha" Kots (557.000 Fans, externer Link) schrieb wutentbrannt: "Jetzt ist es wichtig, die Wahrheit zu sagen, egal wie bitter sie auch sein mag. Der Feind wird unser Schweigen ausnutzen und aus Fehlverhalten Kapital schlagen." Der Kreml dürfe sich nicht länger "selbst belügen". Es sei nötig, "mit allen Konsequenzen" zurückzuschlagen und den "Umhang des edelmütigen Ritters" abzulegen.

"Schweigen ist Verrat"

"Jetzt, da sich die öffentliche Aufmerksamkeit in Russland und anderen Ländern auf den Höhepunkt des Angriffs richtet, ist es schlicht ein Verrat am eigenen Land und ein Verrat an der eigenen Bürgerpflicht, auf offizielle Berichte zu warten und zu schweigen", meinte Kreml-Propagandist Sergei Markow: "Wenn wir schweigen, wird der gesamte Informationsraum mit den Behauptungen des Feindes gefüllt."

"Epochales Versagen der Luftabwehr"

Blogger-Kollege Boris Roschin (840.000 Fans, externer Link) schrieb ähnlich empört: "Im Vergleich zu einem solch epochalen Versagen war die Landung von Matthias Rusts Flugzeug auf dem Roten Platz zu Gorbatschows Zeiten ein harmloser Streich und ein lässliches Versagen der Luftabwehrsysteme." Roschin hoffte auf harte Konsequenzen: "Natürlich wird nach den Verantwortlichen für das Geschehene gesucht werden, Köpfe werden rollen. Diese Nachlässigkeit kommt uns zu teuer."

"Flugplätze im PDF-Format geschützt"

Die "Zwei Majore", mit 1,23 Millionen Fans einer der größten Telegram-Kanäle (externer Link), verlangten sogar, zur Warnung Kiew dem Erdboden gleichzumachen: "Sonst wird die ganze Welt denken, dass man Russland ungestraft so behandeln kann. Nun, nach dem Atompilz kann man darüber nachdenken, wer gelogen, Fehler gemacht usw. hat." Die Zerstörung von Flugzeugen, die Atomwaffen transportierten könnten, sei ein "Angriff auf die strategische Verteidigung Russlands".

Russland sei kleineren Flugobjekten wie Drohnen praktisch schutzlos ausgeliefert, meinte ein kremlkritischer Beobachter (externer Link): "Die strategische Luftfahrt ist ohne strategischen Schutz. Tatsächlich ist sie nur durch die Berichte des Verteidigungsministeriums im PDF-Format geschützt."

In der Nacht waren in Russland mehrere Eisenbahnbrücken eingestürzt und Züge entgleist. Über die genauen Ursachen schwiegen sich die russischen Behörden aus, nachdem es zunächst geheißen hatte, es habe "Explosionen" gegeben. Das hatte nahegelegt, dass auch für diese Fälle der ukrainische Geheimdienst verantwortlich gewesen sein könnte.