Schwarzer in der DDR: Disney verfilmt Leben von Ex-Polizist

Kein Zweifel, Stoff genug für eine achtteilige Serie enthält dieses wechselhafte Leben auf jeden Fall. Nicht von ungefähr wurde Samuel Meffire seit Anfang der neunziger Jahre immer wieder von den Medien befragt, im Dokumentarfilm "Dreckfresser" (2000) porträtiert und für den Film "Black Deutschland" 2006 interviewt. Jetzt interessiert sich sogar Disney für den Werdegang des in Zwenkau bei Leipzig geborenen Schwarzen, der in der Schule als "Niggerkind" übel beschimpft, von Skinheads aus der Straßenbahn geworfen und schließlich bei einem Sondereinsatzkommando der Polizei angestellt wurde.

Offenbar hat sich das Auf und Ab in Meffires Biographie bis nach Hollywood herumgesprochen, jedenfalls will Disney für seinen Streamingdienst daraus die Serie "Sam, ein Sachse" machen, ausdrücklich mit dem Anspruch, die "wahre Geschichte" darzustellen. TV-Produzent Jörg Winger, der sich mit "Deutschland 83" einen Namen machte, ist von dem Stoff begeistert und sagte dem BR zu dem Vorhaben: "Für mich geht ein langjähriger Traum in Erfüllung. Vor etwa zehn Jahren brachte Tyron Ricketts diese Geschichte zu mir – als er einen schwarzen ostdeutschen Polizisten in unserer Serie SOKO LEIPZIG spielte. Wie in jeder wichtigen Beziehung ist auch in unserer Branche das Timing entscheidend, und nun ist die Zeit endlich reif für die faszinierende Geschichte von Sam. Mein Team bei Big Window und ich sind sehr glücklich, diesen aufregenden Weg jetzt gemeinsam mit Disney Star zu gehen."

Erster Schwarzer bei der Dresdner Kripo

Meffires Vater stammt aus Kamerun, seine Mutter glaubte an den DDR-Sozialismus. Der Vater starb unter ungeklärten Umständen bereits vor Samuels Geburt, die Mutter soll überzeugt gewesen sein, dass er von Mitstudenten in Leipzig "vergiftet" worden war. Als Jugendlicher sah sich Meffire gleichzeitig schlimmstem Rassismus ausgesetzt und vom Staat gefördert, denn er durfte im "Leistungskader" der Kanuten trainieren. Nach einer Maurerlehre ging er zur Volkspolizei, unterbrach die Ausbildung für eine USA-Reise, versuchte sich zwischendurch als Nachtwächter und Krankenpfleger. Als erster Schwarzer in Ostdeutschland wurde er schließlich bei der Kripo in Dresden angestellt und war bald sogar Model für eine Anzeigenkampagne gegen Ausländerfeindlichkeit.