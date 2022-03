Schwarzeneggers Appell an Russen : "Lasst euch nicht belügen"

In einer "Botschaft an das russische Volk" schwärmt Arnold Schwarzenegger (74), die "Stärke und das Herz" der Russen hätten ihn immer beflügelt. Deshalb nehme er sich heraus, die "Wahrheit" über den Krieg in der Ukraine zu sagen. Den Russen seien nämlich von ihrer Regierung "fürchterliche Dinge" vorenthalten worden.

Er wisse, dass niemand gern Kritik von außen akzeptiere, aber als "langjähriger Freund" hoffe er gleichwohl, dass er Gehör finde, so der Schauspieler. In dem knapp zehnminütigen Youtube-Video zieht der graubärtige Schwarzenegger eine direkte Parallele zum Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar vergangenen Jahres: "Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich Ihnen dies mit der gleichen aufrichtigen Besorgnis sage, mit der ich zum amerikanischen Volk sprach, als es am 6. Januar zu einer versuchten Meuterei kam, als ein wilder Mob das Kapitol stürmte und versuchte, unsere Regierung zu stürzen. Weißt du, solche Momente passieren, solche falschen, und dann können wir nicht schweigen."

Gewichtheber Wlassow war sein Vorbild

Diejenigen, die in Russland derzeit gegen den Krieg demonstrierten, seien "Helden": "Wir wissen, dass Sie unter den Folgen Ihres Mutes zu leiden haben. Sie wurden festgenommen, eingesperrt und geschlagen." Der erste "russische Held" für ihn sei Gewichtheber Juri Petrowitsch Wlassow (1935 - 2021) gewesen, der erste Mensch, der 200 Kilo stemmen konnte. Dessen großes Herz hätten alle, die jetzt gegen Putin aufträten.

Ein Freund habe ihn damals, 1961, nach Wien eingeladen, um bei den Weltmeisterschaften dabei zu sein. Hinter den Kulissen habe er das Privileg gehabt, Wlassow die Hand geben zu dürfen, was ihn schwer beeindruckt habe: "Als Vierzehnjähriger stand ich vor dem stärksten Mann der Welt." Diesen Tag werde er niemals vergessen.

"In diesem Krieg geht es nicht um Verteidigung"

Obwohl sein Vater wegen der Teilnahme am Zweiten Weltkrieg die Russen gehasst habe, habe er das Foto von Wlassow in seinem Zimmer nicht von der Wand genommen. Mit Lügen sei sein Vater an die Front nahe des damaligen Leningrad gezogen, schwer leidend sei er zurückgekehrt: "Ich möchte nicht, dass ihr so gebrochen werdet wie mein Vater. In diesem Krieg geht es nicht um die Verteidigung Russlands."

Schwarzenegger erinnerte daran, dass er für Dreharbeiten am Actionthriller "Red Heat" (1988), wo er einen russischen Drogenfahnder spielte, in Moskau war. Dort habe er den ungemein freundlichen Wlassow wieder getroffen und einen Tag mit ihm verbracht. Eine blaue Kaffeetasse, die er geschenkt bekommen habe, erinnere ihn jeden Tag beim Frühstück daran.

"Kreml hat auch die Soldaten belogen"

Es sei Unsinn, von einer "Entnazifizierung" der Ukraine zu sprechen, wie es Putins Propaganda nahelege, so Schwarzenegger, schließlich habe das Land einen Präsidenten jüdischen Glaubens. Drei Brüder von Wolodymyr Selenskijs Vater seien von den Nazis ermordet worden: "Nicht die Ukraine hat diesen Krieg begonnen, und auch nicht Nationalisten und Nazis, sondern diejenigen, die im Kreml an der Macht sind." Es sei nicht der Krieg des russischen Volks. Nur ganze vier Länder weltweit hätten in der UNO-Vollversammlung an der Seite Russlands gestanden: Das Land sei nun isoliert.

Er bedaure sehr, dass "tausende von russischen Soldaten" gefallen, "gigantische Mengen an Ausrüstungsmaterial" zerstört worden seien: "Die russische Regierung hat nicht nur die Bürger belogen, sondern auch ihre Soldaten." Denen sei gesagt worden, sie würden in der Ukraine als "Helden" begrüßt. Nichts davon sei wahr. Der Krieg sei "illegal" und vollkommen sinnlos, verdammt von der ganzen Welt.

Direkt an die russischen Soldaten gewandt, erinnerte Schwarzenegger daran, dass elf Millionen Russen verwandtschaftliche Beziehungen in die Ukraine hätten. Der Kreml opfere junge Männer für seine eigene Machtgier. Die Russen müssten im eigenen Land "die Wahrheit verbreiten" und verstehen lernen, dass sie "Opfer der Propaganda" seien.