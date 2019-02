Schwarz, latino, weiblich: Die Oscars sind vielfältiger geworden

Pink ist die Farbe der Oscarnacht 2019 – wenn es nach den Roben auf dem roten Teppich geht. Doch die eigentliche Farbe dieser Nacht ist "Bunt". Denn viel bedeutender als das modische Signal, das die 91. Oscarverleihung sendet, ist das gesellschaftspolitische: Die Academy hat diesmal vielfach die kreative Arbeit von Menschen gewürdigt, die nicht weiß oder männlich waren. Immer wieder stiegen schwarze Frauen auf die Bühne, um einen Oscar entgegenzunehmen, und immer wieder wurde dort Spanisch gesprochen. Und zwar nicht nur, um Gracias zu sagen.

Auf Spanisch wurde es politisch in Los Angeles: Als der Schauspieler Javier Bardem den Oscargewinner in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ ankündigte – den mit "Roma" erstmals eine mexikanische Produktion gewann –, sagte er: "No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento." Übersetzt: "Es gibt keine Grenzen, keine Mauern, die Erfindungsgeist und Talent stoppen können." Auch der mexikanische Schauspieler Diego Luna hielt eine Rede auf Spanisch: "Ya se puede hablar español en los Oscars", sagte er auf der Bühne, und: "Ya nos abrieron la puerta y no nos vamos a ir." Übersetzt: "Wir können jetzt Spanisch bei den Oscars sprechen. Sie haben uns die Tür geöffnet und wir werden nicht mehr gehen."

Drei schwarze Frauen als Oscar-Gewinnerinnen

Die Oscarverleihung 2019 hat lauter Meilensteine der Diversität erreicht: Erstmals wurde mit Rami Malek, der Queen-Sänger Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody" spielte, ein arabisch-amerikanischer Schauspieler als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Erstmals gewann mit Mahershala Ali ein schwarzer Schauspieler zum zweiten Mal einen Oscar in der gleichen Kategorie – nachdem er 2017 für seine Rolle in "Moonlight" den Preis als "Bester Nebendarsteller" erhielt, bekam er ihn diesmal für seine Rolle in "Green Book".

Vor allem aber würdigten die Oscars 2019 die Arbeit von Women of Color, also von nicht-weißen Frauen: Mit der chinesisch-kanadischen Regisseurin Domee Shi, die den Pixar-Film "Bao" verantwortete, gewann erstmals eine Woman of Color in der Kategorie "Bester animierter Kurzfilm". Die Afroamerikanerin Regina King konnte sich über die Auszeichnung als Beste Nebendarstellerin für "If Beale StreetCould Talk" freuen. Und die Kostümdesignerin Ruth E. Carter und die Szenenbildnerin Hannah Beachler, beide für ihre Arbeit an "Black Panther" ausgezeichnet, sind sogar die ersten schwarzen Frauen, die jemals in diesen Kategorien gewannen. Drei schwarze Frauen, die bei den Oscars triumphieren – auch das gab es noch nie.

Wie vielfältig sind die siegreichen Filme?

Allerdings passen zwei zentrale Preisträger nicht ganz zum neuen, diversen Hollywood: Der mit dem wichtigsten Oscar als bester Film ausgezeichneten Produktion "Green Book", ein Rassismusdrama, wurde von Filmkritikern vorgeworfen, selbst rassistische Erzählmuster zu bedienen. Und der große Gewinner des Abends, das vierfach ausgezeichnete Queen-Biopic "Bohemian Rhapsody", erzählt zwar die Geschichte eines schwulen Migranten. Doch es zeigt Freddie Mercurys Homosexualität gleichzeitig als dunkle Seite seiner Persönlichkeit – und suggeriert, eine blonde Jugendfreundin sei die Liebe seine Lebens gewesen, sodass dem Film "Straightwashing" vorgeworfen wurde.

Dennoch bleibt als Fazit dieser Oscarnacht: #OscarsSoWhite, das war einmal - zumindest in diesem Jahr. Schade, dass es so lange gedauert hat.