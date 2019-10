Schwanengesang auf die Plastiktüte im Landesmuseum Württemberg

Ausgangspunkt war eine Plastiktüte des Kaufhauses Breuninger in Stuttgart. Das Kaufhaus Breuninger hat damals eine Serie von Plastiktüten in Umlauf gebracht, bei denen verschiedenfarbige Quadrate ineinander abgebildet waren.

Minimalistische Quadrate stehen in den 1960ern für Progressivität

Diese Quadrate, so erfuhr Mathias Kotz von seinem Kunstlehrer, waren aber ein plagiiertes Motiv des Bauhaus-Künstlers Josef Albers. Eine Variante von "Hommage to the Square" wurde sehr viel später noch einmal von einer Lebensmittelkette millionenfach verbreitet – Minimalismus und konkrete Kunst waren vor allem in den 1960er- bis 1980er-Jahren beliebt bei Firmen, die ihre Progressivität per Design ausdrücken wollten.