"Schwache Frau": Jetzt sind sie in Russland sauer auf Netrebko

In Russland darf Anna Netrebko (50) vorerst nicht mit viel Verständnis für ihre Entscheidung rechnen, sich von Putin loszusagen. Über ihren Berliner Medienanwalt Christian Schertz hatte die Diva sich vom Krieg distanziert und behauptet, sie habe Putin nur "eine Handvoll Mal" getroffen, hauptsächlich bei Ehrungen. Damit habe sie sich als "schwache Frau" erwiesen, schimpfte die Putin-freundliche "Prawda", und ihr "Wohlbefinden" über ihre Nationalität gestellt. Die russischen Medien brauchten eine "Schrecksekunde", um ihre Gedanken zu Netrebko zu sortieren, zunächst hatte es nur geheißen, sie habe angekündigt, ab Mai wieder aufzutreten.

"Idole von gestern werden ersetzt"

Noch deutlich schärfer wird sie aus Nowosibirsk kritisiert, wo am 2. Juni eine Gala mit ihr am Staatlichen Akademischen Opern- und Balletttheater geplant war: "Heute ist nicht die Zeit, Prinzipien zugunsten komfortablerer Lebensbedingungen zu opfern. Jetzt ist es an der Zeit, eine Wahl zu treffen. Das Theater beschloss, den Organisatoren die Durchführung des Konzerts zu verweigern. Wir sind sicher, dass die Wahrheit auf unserer Seite ist. Wir sollten keine Angst haben, dass es Kulturschaffende gibt, die ihre Heimat verlassen. Unser Land ist reich an Talenten, und die Idole von gestern werden durch andere mit einer klaren bürgerlichen Position ersetzt."

"Sie zwingen Menschen, ihre Eltern zu verlassen"

Im Netz wimmelt es vor Stellungnahmen von russischen, kremlfreundlichen Künstlern. Autor Sachar Prilepin (46) schreibt: "Ich mache mir weniger Sorgen um Netrebko, als mich über den Westen und seine strahlende Moral zu wundern. Was machen sie? Sie zwingen Menschen, ihre Eltern zu verlassen. Natürlich haben Sie, liebe Anna, Putin nicht abgewiesen, aber zweihunderttausend Brüder, die jetzt in der Ukraine den militärischen Riemen ziehen. Von hundert Millionen Russen, die für sie beten. Aus der weiten Vergangenheit des Vaterlandes und seiner schwierigen Zukunft."

Kolumnist Mikhail Demurin ("Ich persönlich höre Netrebko nicht") ereiferte sich: "Auffallend ist die Unfähigkeit von Menschen, die sich selbst als Kulturträger bezeichnen, Kultur von Antikultur zu unterscheiden. Aber gerade zwischen Kultur und Antikultur, Licht und Finsternis, Gott und Satan (umgangssprachlich Faschisten) findet jetzt ein Krieg statt. Ja, Satan hat Geld, Verträge, ein schönes Publikum, ein süßes, wohlgenährtes Leben. Das Gesicht der Wahrheit ist alles andere als immer angenehm."

"Elementare, fiese Gemeinheit"

Von Schönheitskönigin Anastasia Demidenko (25) aus Nowosibirsk hieß es: "Anna Netrebko hat einen Verrat begangen. All ihr chauvinistischer Patriotismus erwies sich als pompös und wertlos. Es geht nicht um andere Ansichten, die niemand verurteilen oder bewerten darf. Und auch nicht um alltäglichen Lebensunterhalt, was auch verständlich ist. Das ist elementare fiese Gemeinheit."

Napoleon- und Dostojewski-Biograph Nikolai Podosokorsky sagte: "Interessanterweise darf sie jetzt in Europa in Frieden leben und arbeiten? Oder reicht eine einzige 'Buße' und 'Verzicht' über soziale Netzwerke bei weitem nicht aus? Wie soll man mit solchen Äußerungen umgehen, die unter enormem Druck gemacht wurden?" Violetta Groysman zeigte sich von der ironischen Seite: "Sie brauchte einen Monat, um ihre Gedanken von einem Notar beglaubigen zu lassen. Und wo ist das T-Shirt 'Nach Berlin!!!'? Bei einem anderen Anwalt?" Und ein weiterer Spötter seufzte ironisch, er habe so fest damit gerechnet, dass Netrebko "Solistin der Donezker Oper" werde.