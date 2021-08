06.08.2021, 07:41 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Schwabacher "ortung 12" bringt Kunst an ungewöhnliche Orte

Zum 12. Mal findet in Schwabach die Kunstbiennale "ortung" statt. An 32 Stationen können Gäste einen Kunstparcours durch die Schwabacher Innenstadt absolvieren und Skulpturen, Gemälde und Installationen an ungewöhnlichen Orten sehen.