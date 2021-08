Schwabacher Kunstpreis für Klanginstallation von Florian Tuercke

Am Samstag (07.08.21) hat die Stadt Schwabach den diesjährigen Kunstpreisträger bekannt gegeben. Den mit 5.000 Euro dotierten Preis erhält der Nürnberger Künsstler Florian Tuercke, der sich mit der Klanginstallation "Black Stupa in a Golden Age" am diesjährigen Kunstparcours "ortung 12" beteiligt.

Den Kunstpreis übergaben Schwabachs Oberbürgermeister Peter Reiß (SPD), Ulrike Kummer (Projektleiterin "ortung 12") und Daniela Heil von der Sparkassenstiftung Roth-Schwabach. An dem Wettbewerb hatten knapp 400 Künstlerinnen und Künstler teilgenommen.

Vielschichtiges Klang-Werk in sakralem Raum

Wie die Jury, bestehend aus Kunstfachleuten und Kunstschaffenden mitteilte, überzeugte der Künstler sie mit seiner Klanginstallation in der Stadtkirche. "Das von Tuercke klug erdachte und brillant gemachte Werk ist unaufdringlich, es will weder belehren, noch auf eine Glaubensrichtung hinweisen. Es besetzt den Sakralraum dezent. Es schwebt. Es glänzt. Es klingt", so Barbara Leicht, Kunsthistorikerin und Mitglied des Preisgerichts. Durch seine Form huldige es jeder Himmelsrichtung und jedem Gläubigen, der das Langhaus der Kirche betrete. "Perfektionistisch verbindet er zeitgenössische Technologie mit ausgeklügelten, vielschichtigen Inhalten und behütet dabei die Integrität der Stadtkirche", heißt es über den Künstler.

Florian Tuercke, der an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert hat, lebt und arbeitet derzeit in Nürnberg und Danzig. Seine zahlreichen Arbeiten im öffentlichen Raum befassen sich mit Klängen, Geräuschen und Tönen, die er unter anderem aus dem Stadtraum filtert oder aber mit neuen technischen Methoden generiert.

"Black Stupa in a Golden Age" – Technik, Glaube, Klang

Zunächst ist die Installation des 1977 in Nürnberg geborenen Künstlers ein Instrument mit einem goldenen Schallkörper in Form eines Stupa. Dieser ist mit drei Saiten verbunden, die zwischen zwei Rundpfeilern des Mittelschiffs der Kirche gespannt sind.

Jede und jeder kann dieses Instrument spielen, denn auf eine goldene Platte an einer nahegelegenen Kirchenbank ist ein iPhone montiert. Jede Bewegung der Finger auf dem Touchscreen bringt die Saiten des Instruments zum Klingen und erfüllt den sakralen Raum mit Klängen, die vom Stupa ausgehen.

Was ist ein Stupa und was ein "Schwarzer Stupa"?

Ein Stupa erinnert an eine Pagode und kann, so die Stadt, ein buddhistischer, monumentaler Sakralbau sein oder auch ein kleiner Votiv-Stupa, bei dessen Errichtung ein einzelner Mensch sich Vorteile erhofft für seinen persönlichen Weg der Wiedergeburten. Voraussetzung hierfür sei, dass der Bau des Stupa in reiner Absicht und unter spiritueller Begleitung durch einen kundigen Lehrer erfolge. Geschehe dies nicht, entstehe ein "Schwarzer Stupa", der dem Erbauer Unheil bringt. Im Fall der Klanginstallation bezieht sich der "schwarze Stupa" des Titels auf das digital mit ihm verbundene schwarze iPhone. So verbindet der Künstler auch Glaube, Technologieglaube, Technik, Kunst und Kirche und regt die Anwender seiner Installation zum Nachdenken über das eigene Erleben und Erfahren dieser Themen an.