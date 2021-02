Schullektüre-Debatte in den USA: Vielfalt statt weißer Männer?

Das Jugendbuch "Dear Martin" von Nic Stone handelt von den Alltags-Problemen schwarzer Teenager in den USA: Rassismus, Polizeigewalt und die Gefahr, erschossen zu werden. Ein hochgelobter Bestseller. Aber nichts für die Jugendlichen im Landkreis Columbia in Georgia: "zu extrem", fand die Schulbehörde und verbannte das Buch aus Bibliotheken und Klassenzimmern. Und das ist kein Einzelfall: In einem Schulbezirk in Texas durfte das preisgekrönte Jugendbuch "The Hate U Give" von Angie Thomas nicht unterrichtet werden. Auch darin geht es um Rassismus und Polizeigewalt.

Weniger Klassiker von weißen Männern, mehr Vielfalt

Die English-Lehrerin Lorena Germán aus Austin, Texas, regt das auf: "Es ist also nicht okay, ein Buch über die negativen Erfahrungen eines Jugendlichen mit der Polizei zu lesen. Aber es ist okay, ein Buch über zwei junge Leute zu lesen, die sich verlieben und sich wegen dieser Liebe umbringen, die noch dazu aus diesen mörderischen Familien stammen. Das ist also angeblich besser. Also echt jetzt...!"

Die Anspielung auf Shakespeares "Romeo und Julia" ist kein Zufall: Germán, deren Familie aus der Dominikanischen Republik stammt, ist Mitbegründerin von "DisruptTexts". Die Initiative fordert eine Reform der Englisch-Lehrpläne in den USA. Weniger Klassiker von weißen Männern – und stattdessen mehr Vielfalt. "In den USA kann man vier Jahre High School hinter sich bringen, dabei keinen anderen Dramatiker außer Shakespeare gelesen haben und trotzdem als belesen gelten. Diese Priorisierung von Shakespeare finde ich elitär und rassistisch. Oder wollen Sie mir ernsthaft erzählen, dass es seit dem 17. Jahrhundert keinen anderen Dramatiker gegeben hat, der es wert wäre, in der Schule gelesen zu werden?"

Rütteln an Shakespeares Sockel erzürnt Konservative

Das Rütteln an Shakespeares Sockel regt wiederum viele Konservative auf. Meghan Cox Gurdon beispielsweise, Kinderbuch-Kritikerin beim Wall Street Journal. "Was diese Leute machen ist, aktiv bestimmte Werke zu delegitimieren, die nicht in ihre politisch korrekten Erwartungen passen. Sie betreiben ein Art kulturellen Vandalismus."

Das Argument, dass die Werke längst verstorbener weißer Männer für Kinder mit anderem kulturellen Hintergrund vielleicht nicht so relevant und zugänglich sind, weist Gurdon vehement zurück: "Zu behaupten, dass nicht-weiße Kinder nicht in der Lage wären, Shakespeare oder Homer zu schätzen ist empörend, es ist rassistisch. Da tut man ja so, als ob dieser Kinder weniger menschlich wären. Das ist total verkehrt."

Zensur ist der falsche Weg

Der Streit um die Schul-Literatur ist nicht neu: Wegen Antisemitismus landete beispielsweise Shakespeares "Kaufmann von Venedig" immer mal wieder auf dem Index verschiedener US-Schulbehörden. Aber: Derzeit trifft es vor allem Bücher von zeitgenössischen Autoren zu aktuellen Themen. In Columbia, Georgia, wurde auch ein Buch aus der Perspektive eines autistischen Kindes und ein Anti-Kriegs-Roman verboten.

Zensur sei jedoch der völlig falsche Weg, sagt Emily Kirkpatrick vom "National Council of English Teachers", dem amerikanischen Englischlehrer-Verband mit gut 25.000 Mitgliedern: "Hier geht es nicht um entweder oder, sondern um die beste Wahl, um ein bestimmtes Thema und Konzept zu unterrichten. Englisch und Literatur wird doch nicht mit einem einzigen Buch unterrichtet, sondern mit einem möglichst breiten Spektrum. Allein die Idee, irgendetwas zu bannen oder zensieren ist verstörend."

Ihr Verband hat inzwischen sogar eine Hotline eingerichtet: Für Lehrer, denen der Unterricht mit bestimmten Büchern verboten werden soll. Auch Lorena Germán von "DisruptTexts" betont, dass sie gar nichts verbieten will. Nicht mal Shakespeare. Der sei ein toller Autor, den sie auch gerne gelesen habe. Aber für sie eben nur einer von vielen.