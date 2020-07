Schule der Wahrnehmung: Astrid Klein in der Münchner Pinakothek

Man tritt Romy Schneider direkt gegenüber. Genauer: Ihrem Schwarz-weiß-Bild aus der Zeitung, das die Künstlerin Astrid Klein vergrößert, neu belichtet und zum Teil einer fast wandfüllenden Collage gemacht hat.

Plakativ und doch hintergründig

"Cut IX" ist ein geradezu schwebender Bühnenprospekt hinter Glas. Als Betrachterin spiegelt man sich in der sinnlich-kühlen Schönheit der Schauspielerin. Im Hintergrund eine Aufnahme von Johnny Rotten von den Sex Pistols, außerdem Versatzstücke von Zeitungsüberschriften, am linken Rand ein rot bemaltes Klebeband und hier und da Kleingedrucktes, darunter Martin Luther Kings berühmte Worte "I have a dream". Aber wer träumt hier? Die Stars oder die Betrachterin? Ein klassisches Astrid-Klein-Denkbild, in dem die plakative Geste des Pop mit hintergründiger feministischer Haltung zusammenspielt.

Sie habe in ihren Collagen von Frauen erzählen wollen, erklärt Astrid Klein im Gespräch: Davon, wie sie zur Projektionsfläche werden, gezwungen werden, einem äußeren Bild zu entsprechen – und dabei doch eine unglaubliche Stärke und Sinnlichkeit beweisen. "Ich glaube, das ist etwas, was vielen Frauen immer wieder passiert: dass man das Gefühl hat, ich muss dem gerecht werden, ich muss dem entsprechen und ich versuche in diesen Arbeiten einen stillen, aber doch sehr starken Widerstand zu zeigen."