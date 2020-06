Warum der Begriff der Rasse anthropologisch falsch ist

"Wir sollten niemals aufhören zu wiederholen, dass der Rassismus ein monströser Irrtum und eine dreiste Lüge ist." So lauten die angeblich letzten Worte des Ethnologen Franz Boas, gesprochen bei einer Dinner Party 1942 in New York. Vielleicht etwas zu wohlgesetzt, um wahr zu sein – aber ungemein bezeichnend für das Leben des in den Geisteswissenschaften heute berühmten Forschers. Wer dieser aus Deutschland in die USA ausgewanderte Franz Boas war, wie er und seine Schülerinnen die Wissenschaft revolutionierten und gegen den Rassismus kämpften, das erzählt nun in "Schule der Rebellen" der US-amerikanische Politikprofessor Charles King.

Die Geschichte einer Revolution

Es geht um die Geschichte einer Gruppe von Wissenschaftlern, die es sich fest vorgenommen hatte, nicht länger von sich auf andere zu schließen. Die Geschichte also einer Umwälzung, einer "Revolution", wie es im Buch heißt, "die mit kritischen Fragen von Philosophie, Religion und Geisteswissenschaft begonnen hatte." Fragen wie: "Ist Moral allgemeingültig? Wie sollen wir mit Menschen umgehen, deren Überzeugungen und Angewohnheiten anders sind als unsere eigenen?"

Wer verstehen will, was die Kulturanthropologen um Franz Boas, Margaret Mead und Ruth Benedict für Wissenschaft und Welt geleistet haben, wer begreifen will, warum sie Autor und Verlag eine Gruppenbiografie wert sind, der vergesse kurz, was er – oder sie – als gegeben ansieht: Dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind etwa. 70 Jahre vor der Erklärung der Menschenrechte sah man das noch anders, zumal in den USA: "Die Vorstellung der natürlichen Rangfolge menschlicher Typen bestimmte alles", schreibt King: Lehrpläne, Gerichtsentscheidungen und die Arbeit der US-Kolonialverwalter etwa auf den Philippinen wie auch deren Entsprechungen in England, Frankreich und vielen weiteren Ländern. "Die Natur begünstigte die starken Kolonialisten zuungunsten der unbedarften Eingeborenen. Unterschiede in der körperlichen Erscheinung, in Tradition und Sprache spiegelten einfach stets tiefe und angeborene Andersartigkeit wider."

Das neue Fach der Kulturanthropologie

Das eigene Dasein und Sosein als Maßstab, die eigenen Vorstellungen als Höhe- oder gar Schlusspunkt der Menschheitsgeschichte. So wird es damals gesehen. Dass eine Rasse der anderen womöglich gar nicht überlegen, überhaupt: dass das Konzept der Rasse nicht zu halten ist, das fällt Ende des 19. Jahrhunderts im Westen auch den Kühnsten kaum ein. Unsere Ururgroßeltern leben zwar längst auf keiner Scheibe mehr, aber immer noch auf einer Leiter.

Dann aber tritt Franz Boas auf den Plan, ein 1886 in die Vereinigten Staaten eingewanderter Mathematiker und Geograf aus Minden, mit Forschungserfahrung bei Völkern der Arktis. King beschreibt ihn als eigensinnigen Westfalen, das Gesicht in der Burschenschaft übel zerfochten, der deutsche Akzent schwer wie ein Sack Kartoffeln, der Neuanfang in den USA nicht leicht. Später aber, davon erzählt das Buch, wird Boas zur Zentralgestalt seines noch neuen Faches, der Ethnologie oder Kulturanthropologie. Er wird es mit einer Grundhaltung, die heute viele teilen: Überwinde die ja doch anziehende Vorstellung, dass die Ansichten deiner Kultur zur ehelichen Treue oder zur Überlegenheit einer Rasse die einzig vernünftigen und moralisch richtigen sind. Ziehe aus und studiere die Bräuche, in der Arktis, im Pazifik, im Mittleren Westen. Und dann ziehe Schlüsse nur aus den Daten, die Du gesammelt hast. Charles King: "Sozialwissenschaft bedeutete, über das hinauszugehen, was offensichtlich schien, und zu lernen, die vorgefertigten Wahrheiten infrage zu stellen, die die Gesellschaft zu bieten hatte."