Schülerinnen zur Depressionsprävention auf der Bühne

Die einen schaffen es morgens kaum aufzustehen, andere hadern mit ihrem Selbstwertgefühl oder fühlen sich einsam. Eine Depression kann viele Gesichter haben, wird oft erst spät erkannt und kann schon junge Menschen treffen. Insbesondere unter den Distanzmaßnahmen während der Corona-Pandemie haben viele Kinder und Jugendliche gelitten.

Hier setzt Theatermacher Jean-Francois Drozak mit seinem Präventionsprojekt "Icebreaker" an. Das Stück sensibilisiert für das Thema Depression und wurde bayernweit schon an zahlreichen Schulen einstudiert - derzeit in der Maria-Ward-Schule in Lindau.

Depression sind schwer zu erkennen

Neun Schülerinnen der achten und neunten Klassen der Realschule haben das Theaterstück "Icebreaker – Depression im Jugendalter" in den vergangenen Tagen mit professioneller Unterstützung eingeübt. Es sind mehrere Schulaufführungen geplant. Im Stück geht es um die Hauptfiguren "Anna" und "Bella", die beide in Krisensituationen stecken. Sie lümmeln auf ihren Sesseln, geben sich lustlos, mutlos, wütend. Das ist teils schwer zu ertragen. Anna schreit wutentbrannt: "Scheiß Kapitalismus, scheiß ICE, scheiß FIFA!" und Bella murmelt apathisch vor sich hin: "Wenn ein Zug bremst, ist es meist zu spät. Notbremsen sind ein Witz."

Abbau von Berührungsängsten

Die Frage, die dem Publikum deshalb direkt gestellt wird: Wer von beiden ist einfach nur schlecht drauf und wer zeigt hier ernstzunehmende Anzeichen für eine depressive Erkrankung? Die Zuschauer dürfen sich so einbringen, sollen ein Gespür für die Krankheit entwickeln und Berührungsängste ablegen. Im zweiten Teil der Inszenierung geht es um den Genesungsprozess der Figuren. Humorvoll wird versucht, die Schwere der Krankheit aufzulösen.

Ceyda Yilmaz, eine der Hauptdarstellerinnen, sagt: "Wenn es irgendwann mal so weit geht, dass man einfach nicht mehr kann, dann ist das wirklich lebensgefährlich." Deshalb erachte sie es auch als sehr wichtig, über Depression zu sprechen, gerade in ihrer Altersgruppe.

Präventionsprojekt - an Schulen in ganz Bayern

Deshalb sei das auch keine gewöhnliche Inszenierung gewesen, sagt Theatermacher Jean-Francois Drozak aus Nürnberg, der das Stück mit den Jugendlichen geprobt hat. "Icebreaker – Depression im Jugendalter" wurde von Psychologen immer wieder begleitet, über drei Jahre hinweg ist das Stück entwickelt worden. Es wurde bereits an vielen Schulen bayernweit von Schülerinnen und Schülern eingeübt und aufgeführt, zur Prävention. Im Nachgang müssen die Lehrkräfte das Thema im Unterricht weiterhin behandeln. Gefördert wird das Projekt von der AOK Bayern unter der Schirmherrschaft von Kultus- und Gesundheitsministerium.