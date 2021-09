"Schüchterner Junge": Gus Van Sant schrieb Andy-Warhol-Musical

Gespannte Erwartungen bei der Biennale der zeitgenössischen Kunst in Lissabon: Am Mittwochabend wird im portugiesischen Nationaltheater das erste Musical über die Karriere von Andy Warhol uraufgeführt. Kein Geringerer als der Filmemacher Gus Van Sant ("My Own Private Idaho", "Good Will Hunting", "Elephant", "Milk", "The Sea of Trees") schrieb das Buch und komponierte die Musik. Der Vorankündigung zufolge geht es um die frühen Erfolge von Warhol in den Jahren 1959 bis 1967, wobei sich unter den aufgeführten Rollen auch enge Wegbegleiter finden, wie der Starautor Truman Capote, der Kunstkritiker Clement Greenberg, Musiker Lou Reed und die früh verstorbene Schauspielerin und Muse Edie Sedgwick. Sie alle werden von Nachwuchsdarstellern gespielt.

"Er hatte eine Vision"

Er habe versucht, die "besten Momente" aus Warhols Leben auf die Bühne zu bringen, so Van Sant der Nachrichtenagentur afp zufolge bei der Pressekonferenz in Lissabon. Bei der teils fiktiven Rahmenhandlung will der Autor und Regisseur nach eigenen Worten "Zeit, Realität und Fiktion" mischen, um eine "imaginäre Beziehung zu Warhol aufzubauen". Für Hauptdarsteller Diogo Fernandes (23), der sich selbst als noch ziemlich unerfahren beschreibt, war der Pop-Art-Papst ein "schüchterner Junge, der von der amerikanischen Kultur fasziniert war und ein Star werden wollte, sich aber nicht vorstellen konnte, was das für ihn bedeutete". Nur wenige wüssten, wer Warhol tatsächlich war. Über die Arbeit mit Gus Van Sant sagte der Nachwuchs-Schauspieler: "Er hatte seine Vision, aber er gibt uns große Freiheiten bei der Arbeit und nimmt unsere Vorschläge an, und es ist eine Symbiose und eine gegenseitig sehr beglückende Zusammenarbeit."

Eher "Broadway-Pop" als "Velvet Underground"

Die Auseinandersetzung mit Warhol verfolgt Gus Van Sant bereits seit mehr als 30 Jahren: Damals wollte er für Universal ein Biopic drehen und die Hauptrolle am liebsten mit dem genialen Schauspieler River Phoenix besetzen. Doch noch vor seinem frühen Tod 1993 soll Phoenix die Idee von sich gewiesen haben. Schließlich ließ sich Van Sant von tragikomischen Musicals wie dem "Book of Mormon" (2011) zu einem Bühnenstück inspirieren. Dabei hat seine Musik wenig mit der von Warhol produzierten, experimentellen Band "Velvet Underground" zu tun, sie sei eher "Broadway-Pop", so der Komponist und Autor.

In einem Interview mit der Lissaboner Zeitschrift "Timeout" sagte Van Sant: "Andy behauptete mal, in Zukunft würden junge, unbekannte Schauspieler alle Rollen im Fernsehen, Kino und Theater übernehmen. Er prophezeite 1971 auch, dass die Verwertung von Filmen im Kino aufhören werde und wir die alle zu Hause anschauen. Die Leute bezweifelten es, aber er hatte Recht. Er wusste es."

Zunächst wird "Andy" bis 3. Oktober in Lissabon gezeigt, danach vom 7. bis 10. Oktober beim Europa Festival in Rom, am 16. Oktober in Faro und danach in Amsterdam und Antwerpen. Weitere Stationen 2022 sind Valladolid, Reims, Toulouse und Paris. Unter den Koproduzenten ist auch das Kulturzentrum Kampnagel in Hamburg.