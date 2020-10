Schuberts Winterreise feiert Premiere in Augsburg

Kurz vor der angekündigten Verschärfung der Corona-Beschränkungen in Bayern bietet der Spielplan des Augsburger Staatstheaters noch eine Ballettpremiere. An diesem Samstag wird Schuberts Winterreise zum ersten Mal in der Tanztheaterfassung von Ricardo Fernando aufgeführt, dem Ballettdirektor des Staatstheaters.

Augsburger Ballettdirektor verspricht "Tanzspektakel"

Wegen der bereits geltenden Corona-Regeln verzichtet das Theater auf Präsenzpublikum. Stattdessen wird der Ballettabend ab 19.30 Uhr live im Internet übertragen. Die Übertragung ist kostenlos und auch für alle Ballett-Fans einsehbar, die keine Karten für die eigentlich geplante reguläre Vorstellung ergattern konnten. Fernando verspricht ein wahres "Tanzspektakel". Ziel der Choreografie sei es, die emotionale Dichte von Schuberts Musik mit den Mitteln des Balletts erlebbar zu machen.

Ballett ist berühmtem Liederzyklus von Franz Schubert nachempfunden

Schuberts Winterreise ist einer der bekanntesten Liederzyklen der Romantik. Ein junger Wanderer streift darin durch eine Winterlandschaft, erfüllt von Liebeskummer und Schmerz. Ein durchgehender Handlungsstrang ist im Zyklus nicht erkennbar. Die 24 Stationen des Wanderers werden eher lose aneinandergereiht. Er trifft auf Krähen und Irrlichter, träumt vom Frühling - und von der Liebe.

Winterreise als "Therapie" in Corona-Zeiten?

Ungeachtet der düsteren Grundmelodie ist Fernando überzeugt, dass die Winterreise auch in Corona-Zeiten das Werk der Stunde ist: "Die Winterreise ist ein Zyklus, der Trauer verarbeitet. Am Ende ist die Stimmung friedlich. Das Ganze ist also sogar ein bisschen Therapie." Für Live-Orchestrierung sorgen am Samstag die Augsburger Philharmoniker unter der musikalischen Leitung von Domonkos Héja und Justin Pambianchi. Den Gesangspart übernimmt der Tenor Jacques le Roux.

Hier geht's zum Livestream des Augsburger Staatstheaters.