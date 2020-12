Schröders "Reformationsfenster" darf in Kirche eingebaut werden

Die zuständige 18. Zivilkammer des Landgerichts Hannover hatte die Marktkirche bei einem Ortstermin am 21. Oktober in Augenschein genommen, um sich persönlich davon zu überzeugen, ob die "Schlichtheit" des Innenraums durch bunte Fenster beeinträchtigt würde. Umstritten war insbesondere, ob das "streitgegenständliche" Lüpertz-Fenster vom Altar aus zu sehen ist. Richter Florian Wildhagen kam zunächst zum Ergebnis, es sei wegen einer davorstehenden Säule nicht direkt einsehbar, hielt nach Angaben der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" dann jedoch auf seinem Diktiergerät fest: "Wenn man sich etwas nach links begibt, kann man das Fenster aus sehr schräger Ansicht erkennen."

"Gewisse Lichteffekte" sorgten für Diskussionen

Außerdem fiel dem Gericht auf, dass die bisher eingebauten Fenster in der Marktkirche nicht ganz so "neutrales Licht" erzeugen, wie zunächst erwartet worden war. Es war von "gräulich-bläulicher Farbgebung" mit "rötlichen Einsprengseln" die Rede, auch "Türkis-Töne" wurden wahrgenommen. Kläger Georg Bissen erklärte das damit, dass sein Vater den Boden mit Backsteinen auslegen ließ, was mit "gewissen Lichteffekten" einher gehe.

Die evangelisch-lutherische Marktkirche St. Georgii et Jacobi ist die älteste der drei Pfarrkirchen in der Altstadt von Hannover und gilt mit ihrem 97 Meter hohen Turm als Wahrzeichen der Stadt. Ihre Baugeschichte reicht zurück bis ins 12. Jahrhundert, der Innenraum wurde im 19. Jahrhundert aufwändig restauriert und ausgemalt. 1943 wurde sie bei zwei Bombenangriffen bis auf die Außenmauern zerstört. Politisch hat sie Bedeutung als offizielles Gotteshaus des niedersächsischen Landtags und als Predigtkirche des Landesbischofs der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover und des Stadtsuperintendenten des Stadtkirchenverbands Hannover.

Markus Lüpertz hat bereits Fenster für die Dorfkirche in Landsberg-Gütz, die Kathedrale von Nevers in Frankreich und die Marienkirche in Lippstadt entworfen. Zwischenzeitlich muss er noch einen weiteren Großauftrag bearbeiten: In der Kölner Dominikanerkirche St. Andreas soll er nach Angaben des Erzbistums Köln insgesamt sieben große und vier kleinere Fenster gestalten. Das erste dieser Werke wurde am 30. Juni enthüllt und beschäftigt sich mit dem Heiligen Peter von Mailand. Bereits von 2005 bis 2010 hatte Lüpertz in St. Andreas zwölf Glasfenster gestaltet.