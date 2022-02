"Schritt ins Nirgendwo": Kritik am Angriff aus Russlands Medien

Zahlreiche russische Prominente aus Kultur und Medien haben den Angriff auf die Ukraine heftig kritisiert. Auch 150 Stadträte aus verschiedenen Regionen des Landes unterzeichneten einen Offenen Brief, in dem das militärische Vorgehen als "tödliche Attacke" gegeißelt wird: "Das ist eine nie da gewesene Grausamkeit, für die es keine Rechtfertigung geben kann und jemals geben wird." Russische Wissenschaftler schlossen sich mit einem eigenen Appell an und nannten den Angriff "unfair und ganz und gar sinnlos". Unterdessen drohte die Moskauer Staatsanwaltschaft Demonstranten mit Konsequenzen.

"Wir empfinden neben Trauer auch Scham"

Auf der Homepage der Stiftung Memorial, die sich um die Erinnerungsarbeit an die Verbrechen unter Stalin und der kommunistischen Diktatur kümmert und in Russland im Dezember gerichtlich verboten wurde, heißt es, der Angriff sein "Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit". Er werde ein "beschämenswertes Kapitel in der russischen Geschichte" bleiben. Memorial sei gegen den Krieg und forderte ein sofortiges Ende des Vormarschs. Memorial war wegen angeblicher Verstöße gegen ein "Gesetz über ausländische Agenten" aufgelöst worden.

Der Chefredakteur der regierungskritischen russischen Zeitung "Nowaja Gazeta", Dmitri Andrejewitsch Muratow (60), meldete sich mit einem dramatischen Statement auf der Homepage seines Blatts. Die Redaktion sei "in Trauer" am Donnerstagmorgen zusammen gekommen: "Unser Land hat auf Befehl von Präsident Putin einen Krieg mit der Ukraine begonnen. Und es gibt niemanden, der den Krieg aufhält. Daher empfinden wir und ich neben der Trauer auch Scham."

Oberbefehlshaber Putin "drehe den Atomknopf wie den Schlüsselbund eines teuren Autos". Der nächste Schritt solle wohl eine "nukleare Salve" sein, anders seien die Worte Putins nicht zu interpretieren.

Die Zeitung werde ausnahmsweise zweisprachig erscheinen, russisch und ukrainisch: "Weil wir die Ukraine nicht als Feind und die ukrainische Sprache nicht als die Sprache des Feindes anerkennen. Und wir werden es niemals tun." Nur die "Antikriegsbewegung der Russen" könne das Leben auf diesem Planeten noch retten.

"Globale Katastrophe noch nie so nah seit der Kubakrise"

In einem Appell des Verbands "Syndikat-100", in dem unabhängige russischsprachige Journalisten organisiert sind, heißt es wörtlich: "Dieses Abenteuer wird den Familien von Tausenden von Menschen in der Ukraine und Russland Trauer bringen. Dieses Abenteuer ist mit einem großen Krieg verbunden, in den auch andere Staaten verwickelt sein werden. Seit der Kubakrise (1962) war die Welt noch nie so nah an einer globalen Katastrophe."

Sie würden "ehrlich" berichten, versprechen die Medienleute, "solange sie dazu Gelegenheit" hätten: "Wir wünschen dem ukrainischen Volk, das sich der Aggression widersetzt, und allen in Russland, die jetzt versuchen, dem militaristischen Wahn zu widerstehen, Widerstandsfähigkeit und Stärke." Syndikat-100 sei gegen "das von der russischen Führung begonnene Massaker".

Der Appell richte sich auch an diejenigen, die den Angriff mit angeblichem "ukrainischen Nazismus" rational begründeten. Doch Kriege fänden nicht nur im Fernsehen statt, dabei kämen immer Menschen zu Tode: "Wir hoffen für jeden, dass er keinen Todesfall zu beklagen hat, aber Gewissheit kann es nicht geben."

In einem weiteren Appell von siebzig russischen Journalisten aus mehreren regierungskritischen Medien, darunter "Kommersant", "Snoba", "Iswestija" und "Mediazona" heißt es: "Krieg war nie und wird nie eine Methode zur Lösung von Konflikten sein, und es gibt keine Rechtfertigung dafür."

Zum Artikel: Wie Russland seine Truppen in Stellung gebracht hat

Russische Journalisten: "Schritt ins Nirgendwo"

Dieser fatale Schritt führe zu enormen menschlichen Verlusten und untergrabe die Grundlagen des etablierten Systems der internationalen Sicherheit: "Die Verantwortung für die Entfesselung eines neuen Krieges in Europa liegt allein bei Russland. Es gibt keine rationale Rechtfertigung für diesen Krieg. Versuche, die Situation im Donbass als Vorwand für eine Militäroperation zu nutzen, erwecken kein Vertrauen."

Die Isolierung Russlands von der Welt bedeutete eine weitere "kulturelle und technologische Beeinträchtigung" des Landes, ohne jede positive Perspektive: "Der Krieg mit der Ukraine ist ein Schritt ins Nirgendwo.“

"Neue gruselige Epoche"

"Ich habe bis zum Schluss nicht glauben wollen, dass Putin diesen absurden Krieg beginnt. Ich habe mich geirrt", so der russische Schriftsteller Boris Akunin (65, "Der Tod der Brüderlichkeit") gegenüber dpa: "Der Wahnsinn hat gesiegt. Es sterben Menschen, es wird Blut vergossen. Russland wird von einem psychisch nicht normalen Diktator regiert." Es tue ihm leid um die Ukrainer, aber auch um die Russen, die "von einem Psychopathen" geführt würden. Es habe eine "neue, gruselige Epoche" begonnen.

Der regierungskritischen Netzplattform OVB zufolge gab es in Moskau, St. Petersburg und anderen russischen Städten 27 Festnahmen von Demonstranten, die mit Transparenten gegen den Krieg protestierten, 13 davon in der Hauptstadt. Für Donnerstagabend 19.00 Uhr hatte die Aktivistin Marina Alexejewna Litwinowitsch (47) auf dem Moskauer Puschkin-Platz zu einer Friedens-Demonstration aufgerufen. Über Telegram meldete sie gegen 13.30 Uhr Ortszeit, sie sei beim Verlassen ihres Hauses festgehalten worden.

Die Moskauer Staatsanwaltschaft drohte auf ihrem Telegram-Kanal allen Teilnehmern an "unkoordinierten" Kundgebungen "negative Folgen" an. Eine angekündigte Demonstration sei "nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise mit den Verwaltungsbehörden" abgestimmt. Personen, die dazu aufgerufen hätten, seien entsprechend "abgemahnt" worden.

Dieser Text wird laufend aktualisiert