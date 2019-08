Schrill und rätselhaft: "Liliom" bei den Salzburger Festspielen

Von hier aus wird das Stück als eine Art Rückblick von vorn erzählt, wobei es szenenweise immer wieder ins Groteske verzerrt wird, ohne dass wirklich deutlich wird, warum. Da bleiben die dadaistischen Anverwandlungen der Vermieterin ebenso rätselhaft wie ihre Liebe zu einem aufblasbaren Krokodil, das dann in seinem mannsgroßen Wasserbecken landet, in dem noch einige andere nach ihm herumplantschen werden. Da wird ziemlich viel Aufwand betrieben, um nur ja nicht in der Kirmespoesie zu landen. Dabei hätten eigentlich gerade auch Jörg Pohl und Maja Schöne als Liliom und seine Julie das Potential, diesem aneinander geketteten Paar eine ungewöhnliche Note zu geben, indem sie eben gerade nicht dem Klischee des ungeschlacht erotischen Machos und des unschuldigen Mädels entsprechen. "Ach. Komm wir gehen tanzen."/ "Nein. Nein, nein. Ich gebe Acht auf meiner Anständigkeit," sagen die beiden und brechen in vergnügtes Gelächter aus.

Zu schrille Ästhetik

Doch nur selten gibt diese Inszenierung den beiden die Gelegenheit, den szenischen Beweis für diese Liebe zu erbringen. Zu sehr ist sie damit beschäftigt, eine möglichst schrille und außergewöhnliche Ästhetik zu entwickeln. Nur zwei Protagonisten entwickeln dabei wirklich so etwas wie eine neue Poesie: die beiden Sechsachsroboter, die Mundruczó wie zwei Gottesfinger auf die Bühne gestellt hat und die immer wieder unter mechanischem Geächze das Bühnenbild und damit die Erinnerung Lilioms dekorieren und zusammenbauen oder auch schon mal einen Mond über die Liebe halten. Und so ahnt man, was dieser Liliom vielleicht hätte werden können, hätte sich der Regisseur mit seinen eigenen Bedenken nicht so sichtbar selbst im Wege gestanden.

