Die britische Schriftstellerin Rosamunde Pilcher ist tot. Das bestätigte ihr Sohn Robin Pilcher dem Guardian. Demnach hatte Pilcher am vergangenen Sonntag einen Schlaganfall. Zuvor sei sie an Bronchitis erkrankt. Sie sei eine "wunderbare, eher alternativ-denkende Mutter" gewesen, sagte er der Zeitung. Sie wurde 94 Jahre alt.

Pilcher wurde am 22. September 1924 in Lelant geboren. 1987 gelang ihr mit dem Roman "The Shell Seekers" ("die Muschelsucher") der Durchbruch als Schriftstellerin. Ihre Bücher wurden weltweit millionenfach verkauft. Das ZDF hat mehr als hundert ihrer Romane verfilmt.