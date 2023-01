Schriftstellerin Fay Weldon ist gestorben

"Die Teufelin" machte sie berühmt. 1989 wurde ihr Roman (im Original: "The Life and Loves of a She-Devil") mit Meryl Streep und Roseanne Barr in den Hauptrollen verfilmt.

Meisterin des boshaften britischen Humors

Die britische Autorin verstarb am Mittwochmorgen im Alter von 91 Jahren. Das meldete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf ihre Familie. Weldon hinterlässt ein Werk von mehr als 30 Romanen. Darunter "Herzenswünsche" und "Die Decke des Glücks", für den sie 1978 für den renommierten Booker-Preis nominiert war, dessen Jury sie später selbst zeitweise vorstand.

Ihr größter Erfolg aber blieb "Die Teufelin", die Geschichte des erbarmungslosen Rachefeldzugs einer Frau gegen ihren untreuen Mann. Darin zeigte sich Fay Weldon als Meisterin des boshaften britischen Humors und als überzeugte Feministin. Weldon erklärte mal, dass Frauen derart daran gewöhnt gewesen seien, "gut" zu sein, dass ein bisschen Bösartigkeit nicht schade. Überhaupt war er es ihre Mission, Frauen eine authentische Stimme in der Literatur zu geben.

Platz im Olymp feministischer Autorinnen

Als junge Frau, erzählte Weldon einmal, habe sie beim Lesen von Romanen anderer Frauen nie verstanden, was die Figuren bewege, weil diese Autorinnen nie ihre wahren Gefühle zum Ausdruck gebracht hätten, sondern immer nur versucht hätten, Männer zu beeindrucken.

Ihr Buch "Die Teufelin", scherzte sie einst, werde sie in die Hölle bringen. Wahrscheinlich wird sie aber eher einen Platz im Olymp der Feministinnen einnehmen.