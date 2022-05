Schriftstellerin Barbara Honigmann erhält Jean-Paul-Preis

Die Autorin Barbara Honigmann, geboren 1949 in Ostberlin, wird Mittwochabend für ihr Lebenswerk mit dem Bayerischen Staatspreis für Literatur geehrt. Nach einem Studium der Theaterwissenschaft und der Tätigkeit als Dramaturgin und Regisseurin an verschiedenen Bühnen in der DDR schrieb sie Hörspiele und wechselte schließlich zur Prosa. 1986 veröffentlichte sie – im westdeutschen Luchterhand-Verlag – ihr erzählerisches Debüt, "Roman von einem Kinde". Zahlreiche weitere Bücher folgten, zuletzt der Roman "Georg" (2020) und der Essay-Band "Unverschämt jüdisch" (2022).

Geschichten der jüdischen Emigranten

Im Zentrum des literarischen Werkes der Schriftstellerin steht die Geschichte der eigenen Familie – und damit die Geschichte jüdischer Emigranten aus Deutschland. Ihre Eltern – die Mutter Alice Kohlmann und der Vater Georg Honigmann – flohen vor den Nationalsozialisten ins britische Exil. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten sie zurück nach Berlin, um sich – dann in der DDR – für den Neuaufbau Deutschlands zu engagieren. Im Roman "Ein Kapitel aus meinem Leben" erzählt Honigmann von der Mutter und ihrer Beziehung zum Spion und Doppelagenten Kim Philby, in "Georg" blickt sie auf die Biographie des Vaters, eines Journalisten, zurück.

Barbara Honigmann gehört zur "zweiten Generation" jüdischer Familien, die den Holocaust überlebt haben. Als junge Frau begann sie, sich intensiv mit der jüdischen Identität zu beschäftigen. Die damit verbundenen Fragen durchziehen ihr literarisches Werk und machen sie zu einer bedeutenden Chronistin jüdischen Lebens in Deutschland. Eine frühe Erzählung etwa erzählt von einem Besuch des berühmten Religionsphilosophin Gershom Scholem in Ostberlin, auf den Spuren der Familie. Der Text eröffnet so auch den unendlich traurigen Hallraum, in dem Barbara Honigmann leidet und zugleich eindringliche Prosa entfaltet: die Ermordung der europäischen Juden.

Erzählungen von Ablehnungen

1984 verließ die Schriftstellerin die DDR. Sie lebt seit vielen Jahren in Straßburg, ist unter anderem Mitglied der Mainzer Akademie der Wissenschaften und Literatur und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Der Jean-Paul-Preis, der ihr Mittwochabend in der Münchner Blutenburg von Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) überreicht wird, folgt auf zahleiche Ehrungen, darunter der Ricarda-Huch-Preis, der Jakob-Wassermann-Preis und der Bremer Literaturpreis.

Aus Sicht der Jury für den Jean-Paul-Preis hat Barbara Honigmann über die Jahrzehnte hinweg ein vielschichtiges, oft autobiographisch grundiertes Werk geschaffen. "Barbara Honigmann erzählt in ihren Büchern oft von Menschen, die die Erfahrung machen müssen, beständig auf Ablehnung zu stoßen. Das gilt im Fall der Eltern, die in der DDR aufgrund ihres Aufenthaltes in Großbritannien als die falschen Emigranten galten. Das gilt ebenso im Fall imaginierter Figuren." Das Werk dieser Erzählerin sei von großer Relevanz für die deutschsprachige Literatur.

Würdigung eines Gesamtwerks

Der Jean-Paul-Preis des Freistaates Bayern ist mit 15.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre, in diesem Jahr zum 20. Mal, verliehen. Der Freistaat würdigt damit das literarische Gesamtwerk einer deutschsprachigen Schriftstellerin bzw. eines deutschsprachigen Schriftstellers. Die Verleihung war ursprünglich für den Dezember 2021 geplant, musste dann aber aufgrund der Pandemie auf den 18. Mai 2022 verschoben werden. Unter den bisherigen Preisträgern waren Friedrich Dürrenmatt, Botho Strauß, Horst Bienek, Hermann Lenz, Günter de Bruyn, Brigitte Kronauer, Petra Morsbach. Vor Barbara Honigmann wurde 2019 Ursula Krechel mit dem Jean-Paul-Preis ausgezeichnet.

Einen Tag nach der Preisverleihung, am Donnerstag, den 19. Mai, liest Barbara Honigmann in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste aus ihrem Werk. Die Veranstaltung in der Münchner Residenz beginnt im 19.00 Uhr.