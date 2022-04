Schriftsteller und großer Europäer: Bora Ćosić wird 90

Sie eilt nervös im Unterrock durch die Wohnung. Er, der Herr mit Hut, spielt ab und zu Geige oder fährt mit dem Fahrrad durch die Wohnung und grübelt über das Leben, sein Land und Europa im 20. Jahrhundert – ein chaotischer Stall wie die eigene Wohnung. Dann flieht das seltsame Paar und findet Zuflucht in einem Garten. Aber das Paradies gönnt Bora Ćosić seinen Figuren nicht. Nicht dem Paar in "Operation Kaspar", nicht den Familien, die seine Romane bevölkern.

Wie im Kultroman "Die Rolle meiner Familie in der Weltrevolution", diesem komisch-verzweifelten Panorama einer Kindheit und Jugend im Belgrad der 30-er Jahre. Die Familie ist für Ćosić ein unerschöpflicher Fundus: "Ich bin einfach infantil geblieben, obwohl meine Eltern aus dem vorherigen Jahrhundert stammen. Aber das ist bei manchen Menschen so, ich nicht weiß warum."

Bora Ćosić, der Erzähler, Philosoph und große Europäer, immer im Dialog mit Marcel Proust, Robert Musil, Bohumil Hrabal und den französischen Surrealisten und als junger Bohemien Teil der jugoslawischen Avantgarde um Ivo Andrić und Danilo Kiš. Das lebendige, moderne Belgrad vor achtzig, neunzig Jahren ist Quelle seines Schreibens. Dazu die Eisenwarenhandlung des Vaters mit ihren tausend Schubfächern und das Kochbuch der österreichischen Großmutter, mit einem Sammelsurium von Notizen.

Kochbuch als Enzyklopädie der Familie

"Das Kochbuch meiner Großmutter war mir für mein ganzes Leben wesentlich", sagt Bora Ćosić. "Denn meine Großmutter brachte mir Schreiben bei und dabei auch ihre Art und Weise zu schreiben. Denn sie hat in diesem Kochbuch nicht nur Rezepte aufgeschrieben, sie hat zwischen Rezepten für Kohl oder Sarma auch interessante Details aus dem Familienleben notiert. Sie hat Entfernungen gezählt, wie viele Schritte es zwischen ihrer Küche und der Kirche waren, was für Schuhgrößen Familienmitglieder hatten und so etwas. Und diese ganz profanen Details, praktisch das ganze Leben und die Gesellschaft, waren für mich bis heute immer untrennbar miteinander verbunden. Das war eine Enzyklopädie des Familienlebens mit Hilfe des Kochens."

"Die Tutoren", sein Hauptwerk, eine Art Familienchronik, machte ihn zum "Rabelais des Balkan". Aber wer einen Plot vermutet, sucht vergebens. Bora Ćosić ist ein Meister des assoziativen Monologisierens. Seine Romane sind jedoch eher Kaleidoskope als von Handlung getrieben, bis sich am Ende aus allen Details doch ein Bild ergibt, eines Paares, einer Familie, einer Gesellschaft, Europas. Und wo der Schrecken zur Normalität geworden ist, bleiben nur Groteske und Satire, verzweifelt-komisch und anarchisch. Ćosić über Ćosić: "Ich bin nicht Anarchist, ich bin Dadaist."

Schwarzer Humor, düsteres Gelächter

Mit seinen dadaistischen Szenarien befreit er die Literatur aus dem politischen Korsett. Seine Antwort auf all die sinnlose Gewalt ist Sinnverweigerung, schwarzer Humor und düsteres Gelächter. Er habe sich durchs Zickzack des Lebens geschlichen, sagt Bora Ćosić. 1932 in Zagreb geboren, in Belgrad aufgewachsen, erlebte er den 2. Weltkrieg und die deutschen Besatzer, Titos Sozialismus, Fremdbestimmung und Publikationsverbot, den serbischen Nationalismus eines Milošević, Büchervernichtung und Balkankrieg.

Er wünschte sich, sein Volk möge den Krieg verlieren, schrieb Ćosić zornig aus dem freiwilligen Exil in Berlin. "Ich habe mein Land vertrieben, nicht mein Land mich", sagte er, angeekelt vom Chauvinismus und dem "Zerfall des Verstands" damals, ratlos angesichts des Kriegs heute; eine Tragödie, ein Schock, wie das mörderische Ende im neuen Roman "Operation Kaspar".

Bora Ćosić: "Putins Krieg erlebe ich als Unglück, wie auch Miloševićs Agieren ein Unheil war oder andere Gewaltregime. Das ist, meine ich, immer ein Resultat von Frustration dieser Führer. An der Spitze dieser Bewegungen stehen Leute, die schrecklich frustriert und traumatisiert sind. Ich will niemanden beleidigen, aber ich wage zu sagen, wenn jemand so klein ist, wie kann er da wachsen und größer werden, außer mit Hilfe von Panzern?"

"Serbien fehlt geistige Reinigung"

Bis heute liebten die Serben die Russen, ohne Gegenliebe, ihnen fehle eine geistige Reinigung wie es die "Nürnberger Prozesse" gewesen seien, sagt Ćosić, zeichnet die Unordnung Osteuropas auch im neuen Roman unumwunden als Stall, sich selbst und den modernen Menschen wieder als Kaspar Hauser, eingesperrt im Hühnerstall, befreit, aber fremd im eigenen Land, sprachlos, um Ausdruck ringend, mit zahllosen Erinnerungen, aber leerem Koffer, auch wenn er seit 66 Jahren schreibt – und weiterschreibt mit neunzig.

Bora Ćosić: "Ich spüre das eigentlich kaum. Ich bin vielleicht etwas langsamer geworden, aber sonst habe ich keine Probleme. Es fällt mir nur schwer, die Treppen zu steigen. Im Kopf alles in Ordnung."

Bora Ćosić: "Operation Kaspar", 2022. Übersetzt von Brigitte Döbert, Verlag Schöffling & Co.

