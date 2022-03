Schriftsteller strandet in Treuchtlingen – und schreibt ein Buch

Jörg Martin Dauscher war in den letzten Jahren viel unterwegs. In Albanien, dem Kaukasus, Griechenland oder der Ukraine. In einem Blog schreibt er über seine Reisen, einige Verlage haben seine Geschichten und Tipps in Reiseführern abgedruckt. Zu Beginn der Corona-Zeit strandete der 47-Jährige in seiner alten Heimat. Seine Geschichten aus Treuchtlingen sind jetzt in einem Buch mit dem Titel "Tetaun" erschienen.

Reiseschriftsteller in Treuchtlingen gestrandet

Es ist das Frühjahr 2020, die Zeit des ersten Corona-Lockdowns. Jörg Martin Dauscher sitzt in Berlin fest. Angesichts der Aussicht, mehrere Wochen in einem Hinterhof der Großstadt zu verbringen, entscheidet er sich, in die frühere Heimat mit ihrer schönen Umgebung zurückzukehren. In Ellingen und Weißenburg verbrachte Jörg Martin Dauscher Kindheit und Jugend. Anschließend lebte er 20 Jahre lang in Berlin, um von dort in die Welt hinauszuziehen. Im Lockdown kommt er im Treuchtlinger Kulturladen in der Bahnhofstraße unter. Der ist wegen Corona ohnehin geschlossen, und Jörg Martin Dauscher braucht ein Quartier.

Die unmögliche Aussprache des Wortes Treuchtlingen

Gleich am Bahnhof begegnet der Autor einem elegant gekleideten jungen Mann. Der 19-jährige Achmed Ishmael aus Somalia erzählt dem Reiseschriftsteller beim Kochen im Kulturladen seine Geschichte. Von der Gefahr, als Kindersoldat entführt zu werden, von der Flucht aus Mogadischu, über die Sahara bis nach Treuchtlingen. Von seiner Suche nach der Großstadt, die doch irgendwo entlang der mittelfränkischen Gleise zu finden sein muss. Diese Geschichten will Jörg Martin Dauscher erzählen, beschließt er. "Es ist ein bisschen Achmed geschuldet, dass dieses Buch so geworden ist." Dieser habe für sich die Stadt Treuchtlingen in Tetaun umbenannt. "Weil er Treuchtlingen einfach nicht aussprechen konnte."

"So Multikulti wie Berlin"

Die Leiterinnen des Kulturladens, Dorothee Bucka und Veronika Ortega, vermitteln Jörg Martin Dauscher Kontakte aus ihrem Bekanntenkreis. Mit Einheimischen und Zugewanderten kommt er ins Gespräch. "Ich komme nicht in die Welt raus, also lade ich die Welt ein", sagt Dauscher. Er trifft Menschen aus Schlesien und Sibirien, aus den Philippinen, Brasilien, Griechenland und Syrien. Alle haben sich vor vielen oder wenigen Jahren in Treuchtlingen niedergelassen. Und sie erzählen bereitwillig ihre Geschichten. Denn eins hatten im ersten Lockdown fast alle gemeinsam: Zeit.

Stadt ohne Zentrum – Burgverein rettet Ruine

Daneben erkundet Jörg Martin Dauscher die Stadt. Sie wirkt auf den weitgereisten Schriftsteller wie ausgestorben. Er spürt dem fehlenden Stadtzentrum nach, die Stadt ist durch eine Bahnlinie zerschnitten. Dauscher besucht die Siedlungen, in denen nach dem Zweiten Weltkrieg viele Flüchtlinge eine neue Heimat fanden. Die Einwohnerzahl Treuchtlingens hatte sich in dieser Zeit fast verdoppelt. Werner Baum Senior war einer dieser Heimatvertriebenen, der später den Treuchtlinger Burgverein gründete, die Ruine sanierte und als Ausflugsziel zugänglich machte. "Es geht um Identifikation mit einer Stadt, egal wo ich herkomme", sagt Dauscher. "Baum hat mit dem Burgverein das Ruinchen gerettet, in einem ganz gehobenen Bewusstsein für Verlust."

Viele finden ein neues Zuhause auf dem Land

Jörg Martin Dauer beschreibt Treuchtlingen als Besucher, der die kleine Stadt auf dem Land neu entdeckt. Dabei erlebte er eine vielschichtige Gesellschaft. "Man sagt immer, Berlin ist so multikulturell. Doch das ist auf dem Land genauso." Man begegne sich allerdings nicht auf dem Fußgängerweg, weil die meisten Menschen mit dem Auto fahren. "Es ist nicht so voll wie in Berlin, aber genauso mehrstimmig und vielschichtig. Das war das spannende Resultat dieser ganzen Recherche", sagt Dauscher. Sein Buch bietet einen interessanten Blick von Außen, auf eine kleine Stadt, die für einen erheblichen Teil der Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten erst zur Heimat wurde. Und es kommen laufend neue dazu.

Das Buch "Tetaun – Treuchtlinger Heimatgeschichten" ist im Gmeiner Verlag erschienen und kostet 14.00 Euro.