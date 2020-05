Schriftsteller Rolf Hochhuth ist tot

Kaum ein Schriftsteller der Nachkriegszeit hat derart viele offene Briefe geschrieben, um Einfluss auf die Politik zu nehmen. Der Dramatiker und Schriftsteller Rolf Hochhuth hat sich weit über die Literaturszene hinaus einen Namen als rigoroser Moralist und Mahner geschaffen. Nun ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte sein Herausgeber Gert Ueding der dpa mit.

Debüt "Der Stellvertreter" machte ihn weltberühmt

Mit der Uraufführung seines Theaterstücks "Der Stellvertreter" über das Schweigen des Vatikans angesichts der Deportation der Juden ins Vernichtungslager Auschwitz wurde Rolf Hochhuth 1963 über Nacht weltberühmt. Hochhuth erhob in dem 1961 erschienenen Stück – es war sein Debüt als Schriftsteller und Dramatiker – die Frage, warum Pius XII trotz vieler Bitten, gegen die Deportationen öffentlich zu intervenieren, untätig blieb. Damit stieß er eine breite gesellschaftliche Diskussion an, die bis heute andauert: das Verfahren zur Seligsprechung von Pius XII. ist noch nicht abgeschlossen. Hochhuth legte nach, mit Theaterstücken über den Nationalsozialismus und die Haltung der anderen Staaten im zweiten Weltkrieg, aber keines seiner Stücke machte so viel Wirbel wie "Der Stellvertreter" .

Theater als Tribunal

Die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, die individuelle Verantwortlichkeit blieb Rolf Hochhuts großes Thema. Eingebettet in seinen stets dokumentarischen Ansatz als Schriftsteller gerieten seine Stücke immer wieder zu einer Art Anklagebank, zu einem Tribunal auf der Bühne. Das Drama "Juristen" über Hans Filbinger, Marinerichter im Dritten Reich, führte 1978 zum Rücktritt des baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Mit dem Drama "Ärztinnen" klagte Hochhuth 1980 das vermeintlich rücksichtslose Profitinteresse der Pharmaindustrie an.

Neben seinen Stücken und politischen Interventionen hat Rolf Hochhuth auch viele Erzählungen geschrieben, seine bekannteste ist "Eine Liebe in Deutschland". Darin geht es um die Beziehung einer Deutschen zu einem polnischen Kriegsgefangenen – ein Dokument der Unwilligkeit der Deutschen, sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Rolf Hochhuth wurde am ersten April 1931 in Eschwege/Hessen als Sohn eines Schuhfabrikanten geboren, machte erst eine Buchhandelslehre, bevor er in Heidelberg und München studiert und Verlagslektor in Gütersloh wurde. Seitdem lebte er als freier Schriftsteller in Riehen bei Basel. Viele Theatermacher ärgerte er durch seine Übernahme des Berliner Ensembles als Vorsitzender der Ilse-Holzapfel-Stiftung Ende der 90er Jahre.

"Bekanntlich beschäftigt der Mensch sich am intimsten mit dem Tod während der Hochzeiten seines Trieblebens; später verdrängt er die Gedanken an ihn, mit zunehmendem Alter völlig," steht auf der Webseite des Schriftstellers. Das Zitat stammt aus seinem Stück: "Tod eines Jägers". Jetzt ist er im Alter von 89 Jahren gestorben.