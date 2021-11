Schriftsteller Oswald Wiener mit 86 Jahren gestorben

Der österreichische Autor Oswald Wiener ist tot. Am Donnerstag starb der Wiener Schriftsteller nach einer Lungenentzündung, wie seine Tochter der österreichischen Presseagentur APA bestätigte. Oswald Wiener galt als theoretischer Kopf der "Wiener Gruppe”, einer Vereinigung österreichischer Schriftsteller, die sich ab 1954 in Österreich formierte. 1959 vernichtete Wiener sein bis dahin entstandenes literarisches Werk und arbeitete einige Jahre lang als Computerexperte der Wiener Olivetti-Niederlassung.

Öffentliche Notdurft, zertrümmerter Flügel

Bereits in den 1950er Jahren war Oswald Wiener als Mitglied des "1. literarischen Cabarets" an einer bis heute legendären Kunstaktion beteiligt, im Rahmen derer in Wien ein Flügel zertrümmert wurde. Im Anschluss daran machten sich die Wiener Aktionisten noch konsequenter daran, das Kunstpublikum bis aufs Blut zu reizen.

1968 war Wiener mit dem später wegen Kindesmissbrauch verurteilten Otto Mühl bei der Aktion "Kunst und Revolution“ dabei – die in den Medien schnell "Uni-Ferkelei" genannt wurde und wegen ihrer Notdurft-Darbietungen einen heute kaum mehr nachvollziehbaren Skandal verursachte: Einige der Beteiligten masturbierten und defäkierten in aller Öffentlichkeit, vor Publikum und zur österreichischen Bundeshymne. Vor der anschließenden Verfolgung durch die Justiz floh Wiener kurz später nach Westberlin.

Wissen wollen, was Sprache ist

Dort eröffnete er ein Lokal namens "Exil" und absolvierte parallel ein Fernstudium an der Technischen Universität Wien in den Fächern Mathematik und Informatik, das den Ursprung seiner künftigen Verbindung von Naturwissenschaft und Kybernetik mit Philosophie und Literatur bildete. Sein universales Interesse fasste Wiener selbst einmal so zusammen:

"Ich habe alles wissen wollen über die Wirkung, die Kunst ausübt, und alles wissen wollen, was Sprache ist und was das menschliche Denken ist – vor allem, was Bewusstsein ist und so weiter. Aber ich habe das nur zusammengeballt gesehen mit dieser total restringierenden sozialen Umwelt, die von dem, was ich mir eigentlich gewünscht hatte, überhaupt nichts zuließ und überhaupt nichts wollte."

Seine Tochter ist bekannte Köchin

Seinen bekanntesten Roman von 1969, „die verbesserung von mitteleuropa”, eine Sammlung sprachkritischer Betrachtungen und Anekdoten, bezeichnete die Frankfurter Allgemeine Zeitung einmal als "eines der beunruhigendsten Dokumente der deutschen Sprache überhaupt". Neben seinem literarischen Schaffen war Wiener von 1992 bis 2004 Professor für Ästhetik an der Kunstakademie Düsseldorf. Mit der Künstlerin Lore Heuermann hatte er eine Tochter, die Köchin, Politikerin und Autorin Sarah Wiener. Sie wuchs bei der Mutter in Wien auf.

