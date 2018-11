Schriftsteller Maurice Genevoix erhält Ruhestätte im Panthéon

Im April 1915 wird der Kriegsfreiwillige Maurice Genevoix vor Verdun schwer verwundet. Seitdem ist er fest entschlossen, über seine Kriegserlebnisse "wahrhaftig und realistisch" zu berichten. Tatsächlich schildert er in seinem vierteiligen Tatsachen-Roman "Die von 1914" schonungslos den Front-Alltag mit Hunger, Dreck, Todesangst. Die Handlung setzt im August 1914 ein, der erste Teil trägt den Titel "Bei Verdun". Insgesamt entstehen 14 Bücher über das, was Genevoix gesehen, gehört, durchlitten hat. Er zählt zu den wichtigsten französischen Autoren der Weltkriegszeit und hat in Frankreich die Bedeutung, die Ernst Jünger in Deutschland zukommt.

Bei Les Éparges kämpfte auch Ernst Jünger

Bei einer Gedenkfeier in Les Éparges, wo 1915 ein erbitterter, teils unterirdischer "Minen-Krieg" tobte, kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron an, die sterblichen Überreste des 1980 im spanischen Alicante gestorbenen Genevoix voraussichtlich im kommenden Jahr, spätestens aber 2020 ins Pariser Panthéon zu überführen. In der Ruhmeshalle werden seit 1791 prominente französische Künstler, Schriftsteller und Kriegshelden bestattet, darunter Voltaire, Jean-Jacques Rousseau und Émile Zola. Die Soldaten des Ersten Weltkriegs fanden bisher im Panthéon keine besondere Erwähnung, da bereits 1920 entschieden wurde, dass ihr Andenken im "Grab des Unbekannten Soldaten" am Pariser Triumphbogen besser gewahrt bleibe. Die Ruhmeshalle galt damals manchem als "zu republikanisch".