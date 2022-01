Schriftsteller in der Ukraine: "Ich sehe mich als Chronist"

Andrej Kurkow lebt in Kiew, einige hundert Kilometer von der russischen Grenze und vom Krisengebiet entfernt. Sein Roman "Graue Bienen" erzählt vom Leiden der Zivilbevölkerung in der Ostukuraine, vom Alltag zwischen den Frontlinien.

Kurkow hat also einen besonderen Blick auf die aktuellen Geschehnisse. "Es ist nicht das erste Mal, dass wir mit so einer Eskalation konfrontiert sind", sagt der Autor im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. "Oder mit der Erwartung einer Eskalation" – insofern sei die Lage zwar ernst, die Stimmung in Kiew aber "ganz normal".

Gewöhnung an den Ausnahmezustand

Erst einen Tag vor dem Jahreswechsel habe Oleksij Danilow, Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, gesagt, die Ukrainer können "ganz normal und ohne Angst" das Neue Jahr feiern.

Kurkow erinnert in diesem Zusammenhang an die Länge des Konflikts: "Der Krieg geht seit 2014, viele Ukrainer fragen sich: 'Warum sollten wir jetzt Angst haben? Wir haben schon sieben Jahre Krieg hinter uns.'"

Mehr als Rhetorik?

Kurkows Eindruck ist: Viele Ukrainer nehmen die aktuelle Situation nicht ganz so ernst und auch die Politiker seien uneins, ob tatsächlich eine Eskalation bevorstehe, oder es sich nur um eine Eskalation der Rede handle.

In einigen Teilen der Ukraine sei das natürlich anders: In seinem Roman "Graue Bienen" hat sich Kurkow einem Dorf in der so genannten 'Grauen Zone' genähert, Kampfgebiet zwischen ukrainischen Truppen und pro-russischen Separatisten.

Er hat vom Leben der einfachen Leute in diesem Landstrich erzählt – und dort sei die Stimmung auch heute eine andere als in Kiew, wo Kurkow selbst lebt: "Eine kleine Stadt an der Grenze wurde vor drei, vier Wochen zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder bombardiert. Häuser von Zivilisten wurden getroffen. Die Menschen an der Frontlinie haben wirklich Angst und sind sehr nervös."

Kraft der Literatur in der Krise

Was das Wort erreichen kann, werden die weiteren diplomatischen Bemühungen zeigen. Was die Literatur erreichen kann, ist eine andere Frage. Andrej Kurkow beantwortet sie so: "Ich fühle mich als Chronist", sagt er – nicht etwa als jemand, der auf die gegenwärtige Situation Einfluss nehmen könnte.

"Die Leute lesen in solchen Situationen weniger Bücher und in den letzten sechs, sieben Jahren sind schon ungefähr 300 Bücher über den Krieg in Donbas entstanden, geschrieben von Soldaten und Veteranen." Natürlich sei diese Reihe von Büchern sehr patriotisch, mit einer "starken pro-ukrainischen Position."

Auf Russisch, aber nicht für Russen zugänglich

Kurkow selbst schreibt auf Russisch, seine Bücher könnten in Russland also auch gelesen werden, werden in Russland aber nicht mehr veröffentlicht. "Leider", sagt Kurkow, "kann man die Bücher aus der Ukraine nicht nach Russland liefern."

Sein Roman "Graue Bienen" konnte aber auf die Krim geschmuggelt werden, das wisse er, weil ihn einige private Mitteilungen aus dieser Region erreicht haben. Danksagungen, "weil es praktisch keine Bücher über das Leben auf der annektierten Krim gibt. Aber aus Russland bekomme ich keine Nachrichten, ich habe keinen Kontakt zu meinen Lesern dort."