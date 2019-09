22.09.2019, 16:05 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Schriftsteller Günter Kunert im Alter von 90 Jahren gestorben

Kunert war einer der großen deutschen Schriftsteller der Gegenwart. Der in Berlin geborene Autor und Lyriker starb am Sonnabend im Alter von 90 Jahren in seiner Wahlheimat Kaisborstel bei Itzehoe.