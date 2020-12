Schrecklicher Krieg: "Im Westen nichts Neues" wird neu verfilmt

Es könnte einer der teuersten Filme werden, der jemals in Deutschland gedreht wurde - und es ist gerade hierzulande einer der brisantesten zeitgeschichtlichen Stoffe. Das Film-Fachblatt "Variety" aus Hollywood hat exklusiv erfahren, dass bereits im kommenden März die Dreharbeiten zu einer Neufilmung von "Im Westen nichts Neues" beginnen. In dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque geht es um einen zunächst idealistischen deutschen Soldaten, der in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs jeden Glauben an die Sinnhaftigkeit seiner Einsätze verliert und sich beim Heimaturlaub mit nationalistischen Kleinbürgern konfrontiert sieht.

Goebbels schickte weiße Mäuse

Der Gründer der "Universal", der im oberschwäbischen Laupheim geborene Carl Laemmle, schrieb 1930 Hollywood-Geschichte, als er das Buch in der Regie von Lewis Milestone erstmals verfilmen ließ - mit einem Deutschen als Sympathieträger in der Hauptrolle. Technisch setzte der frühe Tonfilm Maßstäbe, eine Kamerafahrt durch einen umkämpften Schützengraben gehört bis heute optisch zu den intensivsten Kinoerlebnissen aller Zeiten. Das oscarprämierte Antikriegs-Werk sorgte am Ende der Weimarer Republik für erbitterte Auseinandersetzungen, weil die Nationalsozialisten systematisch Kino-Vorstellungen störten. Goebbels hielt den pazifistischen Erfolgs-Roman für "gemein und zersetzend", die SA setzte bei einer Vorführung am 5. Dezember 1930 Stinkbomben und weiße Mäuse ein, um die Zuschauer zu vergrätzen, hunderte von Nazis versuchten, den Saal zu stürmen.