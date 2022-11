"Schreckliche Worte": Muss Putin jetzt um die Macht fürchten?

Der "Philosoph" Alexander Dugin, einer der prominentesten rechtsextremen Fanatiker in Russland, sah sich auf seinem Telegram-Kanal zu einer Klarstellung veranlasst: "Nur zur Sicherheit, niemand hat Putin den Rücken gekehrt, ja ich und alle russischen Patrioten unterstützen ihn bedingungslos." Die Meldung, wonach er Putins Rücktritt gefordert habe, sei "aus dem Nichts gekommen", so Dugin. "Wenn wir eine Beschwerde haben, dann ist es die über die herrschenden Eliten, die bereits wankelmültig werden und den Obersten Führer einen nach dem anderen verraten. Nur wir – die russischen Patrioten und das russische Volk – sind ihm treu." Er sei überzeugt, dass Russland auch noch ohne den Einsatz von Atomwaffen siegen könne, wenn es gelinge, die Gesellschaft "spirituell und ideologisch zu mobilisieren".

"Schlagt nicht auf den General ein"

Russland und Putin würden "unter gar keinen Umständen kapitulieren", behauptet Dugin, der sich nicht scheut, den Westen davor zu warnen, Russland "in die Enge zu treiben". Das werde im "Selbstmord der Menschheit" enden. Nun ist der Ideologe für seine rabiaten Botschaften bekannt, musste diesmal aber wohl besonders aggressiv formulieren, weil er sich in seinem Heimatland als "Umfaller" gebrandmarkt sieht. Er hatte am 11. November einen Text veröffentlicht, in dem Putin herbe angegangen wurde, freilich ohne den Namen des Präsidenten zu nennen. Anders als verschiedentlich zu lesen war, wurde der Artikel auch bisher nicht "gelöscht", sondern ist nach wie vor auf dem rechtsextremen Portal "Tsargrad" nachzulesen.

Darin bemerkte Dugin zum Abzug russischer Truppen aus Cherson, die Geschichte spreche "schreckliche Worte". Da helfe auch keine Propaganda mehr. Der verantwortliche General Surovikin sei lediglich für die "technische Seite der Front" zuständig: "Er ist kein Politiker. Schlagt nicht auf ihn ein." Jeder wisse, wer eigentlich gemeint sei, so Dugin: "Wir geben dem Herrscher absolute Machtfülle, damit er uns alle in einem kritischen Augenblick rettet – die Menschen, den Staat, das Volk. Wenn er sich dafür mit Bösewichten verbündet oder auf die soziale Gerechtigkeit spuckt, mag das unangenehm sein, solange er uns nur rettet. Aber was ist, wenn das nicht gelingt? Autokratie hat auch eine Kehrseite. Vollständigkeit der Macht im Erfolgsfall, aber auch Vollständigkeit der Verantwortung bei Misserfolg."

Wenn der Häuptling keinen Regen macht

Ausdrücklich verwies Dugin auf den britischen Ethnologen James Frazer, der 1890 in seinem mehrbändigen Buch "Der goldene Zweig" (The Golden Bough) von afrikanischen Stämmen am oberen Nil berichtete, deren Anführer als "Regenkönige" verehrt wurden. Doch wenn diese Häuptlinge es nicht schafften, Regen herbei zu beschwören, seien sie hingerichtet worden. Das war von einigen westlichen Medien als indirekte Drohung gegen Putin aufgefasst worden. Dugin freilich verstand das wohl eher als Forderung nach härterem Durchgreifen, pochte auf seine nationalistische "Ideologie". Die "Grenze des Zumutbaren" sei erreicht, der Kreml müsse einen "Volkskrieg" ausrufen. Alles andere habe bisher "nicht funktioniert".

Nicht nur im Westen löste der "Kreml-Flüsterer" damit Verwirrung aus, auch in russischen Diskussionsforen hieß es, er sei innerhalb von zwei Tagen vom "Mordaufruf zum Treueschwur" umgeschwenkt, was Putin betreffe. Dass es unter den "Ultra-Patrioten" nach den diversen militärischen Niederlagen und "Umgruppierungen" gärt, ist nichts Neues, aber inzwischen ist unter russischen Bloggern sogar davon die Rede, dass im Netz für den Fall eines Umsturzes bereits die "Namen von Ministern und anderen Funktionsträgern auf Bundesebene" genannt würden. Dabei seien Putins Umfragewerte doch "sehr hoch", weshalb er nach wie vor ein "Stabilitätsanker" sei. Dass das eigens betont wird, spricht Bände.

"Totale Demoralisierung der Gesellschaft"

Weniger devote Blogger nehmen kein Blatt vor den Mund. Der "kolossale Imageverlust" durch den Rückzug aus Cherson müsse "mit irgendetwas gerechtfertigt" werden, heißt es: "Wenn sich diese Rechtfertigung in den nächsten Tagen oder zumindest Wochen nicht in Form von Erfolgen unserer Armee an der Front zeigt, wird dies zu einer totalen Demoralisierung der Gesellschaft und zu Misstrauen gegenüber den Behörden führen. Die Menschen sind nicht bereit, ständig Demütigungen zu ertragen."

"Elementare Sicherheitsvorkehrungen" würden auf russischer Seite an der Front missachtet, klagt ein weiterer professioneller Beobachter. Das sei vergleichbar mit Führerschein-Neulingen: Anfangs würden sie noch alle Verkehrsregeln einhalten, doch nach einigen Monaten spielten die eine immer geringere Rolle: "Wegen des Selbstbewusstseins mancher Anführer kommt es zu tragischen Ereignissen." Erst kürzlich sei wieder etwas "passiert", aber das könne nicht im Einzelnen berichtet werden. Ein weniger verbitterter Kreml-Fan kommentierte, Putin vermeide ja selbst "jeden Hinweis auf seine große Macht" und sehe sich lieber als "leitender Angestellter" Russlands. Deshalb sei es auch "schädlich" und sinnlos, patriotische Lieder aus dem Zweiten Weltkrieg "aufzuwärmen".

Dugin steht mit seiner Kritik am Kreml keineswegs allein da, auch nicht, was die Deutlichkeit der Worte betrifft. Wenig schmeichelhaft für Putin ist der Kommentar des russischen Publizisten Sergej Grigow: "Wenn unsere militärpolitische Führung offiziell auf allen Kanälen klar erklären würde, dass wir bis zum Ende des ukrainischen Staates und bis zum vollständigen Beitritt Kleinrusslands [Gebiete der südlichen Ukraine] zu Russland kämpfen würden, dann würde die Gesellschaft den Rückzug aus Cherson und andere militärische Misserfolge leichter ertragen. Ja, es tritt viel zu Tage, ein Prozess der inneren Reinigung ist erforderlich, der uns zum Sieg führen wird. Aber unsere Führung verkündet solche Kriegsziele nicht."

TV-Propagandistin Olga Skabejewa musste sich Hohn und Spott gefallen lassen, weil sie allen Ernstes behauptete, Russlands Armee sei "klein" und für einen derart großen Konflikt nicht ausgelegt: "Niemand hat sich auf so einen Krieg vorbereitet, niemand hat mit einem so großen Krieg in der Welt gerechnet, niemand ist davon ausgegangen, dass sich fünfzig Länder, ich entschuldige mich für den Jargon, in die Ukraine quetschen."

"Putin ist launisch und impulsiv"

Experte Alexander Gabjew schreibt zu Putins derzeitiger Lage im US-Fachblatt "The Atlantic", ein "Weltuntergangszenario" sei weiterhin nicht ganz ausgeschlossen: "Was die Situation so gefährlich macht, ist Präsident Wladimir Putins launische und impulsive Entscheidungsfindung. Der Krieg in der Ukraine hat von Anfang an zahlreiche Beispiele für Putins emotionale Überreaktionen auf die Ereignisse und seine Fehlkalkulationen geliefert." Seinen Äußerungen und seinem Verhalten nach zu urteilen, scheine der russische Präsident überzeugt, "dass der von ihm begonnene Konflikt existenzielle Risiken für sein Land, sein Regime und seine Herrschaft" mit sich bringe und er es sich nicht leisten könne, zu verlieren.

Unterdessen sorgt in Russland ein Video für Wirbel, auf dem zu sehen sein soll, wie mobilisierte Soldaten mit ihren Ausbildern streiten. In einem heftigen Wortgefecht ist zu hören, wie Moskauer Rekruten darüber schimpfen, dass sie während der Vorbereitung auf ihren Fronteinsatz nur auf "eingebildete Ziele" schießen und mit Exerzierübungen ruhig gehalten würden. Der angesprochene Oberstleutnant reagiert anscheinend hilflos und wird bedrängt.

"Gefährlicher Haufen von Kriminellen"

"Das ist ein ungeheuerlicher Fall", heißt es dazu von einem Militärblogger: "Die Armee besteht vor allem aus Disziplin und Unterordnung! Ansonsten wäre sie ein gefährlicher Haufen von Kriminellen mit Waffen. Jeder in diesen Reihen, der über die Szene lachte, der dem Vorgesetzten Qualm ins Gesicht blies, der ihn schubste, der kriminelle Handlungen nicht verhinderte, sollte strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Es ist strengstens verboten, solchen Leuten Waffen in die Hand zu geben." Schon während der Mobilisierung hatten mache Nationalisten davor gewarnt, Hunderttausenden von potentiell unzuverlässigen Bürgern Waffen auszuhändigen. Das gibt dem Vorfall einige Brisanz.

Der Zustand seiner Nerven sei ähnlich dem der aufgebrachten Rekruten, so Blogger Andrej Mewedew, er schwanke zwischen Wut und Empörung: "Es reicht eben nicht aus, die Hand zum Gruß an die Kopfbedeckung zu heben." Schon zuvor hatte der in Russland bekannte Publizist mit 150.000 Abonnenten in einem langen Artikel gefordert: "Wir alle müssen lernen, die Realität so zu akzeptieren, wie sie ist. Auch wenn es unangenehm ist."

"Menschen können Fehler machen"

Weil sich offenbar immer mehr besorgte Russen bei den diversen Hotlines erkundigen, ob die offiziell als "Teilmobilisierung" bezeichnete Rekrutierung wirklich abgeschlossen sei, reagierte das Verteidigungsministerium mit dem Statement, die allgemeine Unruhe sei auf "ukrainische Desinformation" zurückzuführen. Es seien "keine zusätzlichen Maßnahmen" geplant.

Jewgeni Prigoschin, der Chef der Söldnerarmee "Gruppe Wagner", teilte die Welt in einer Presseerklärung in Freunde, Feinde und "Verräter", wobei er darauf hinwies, dass die Geschichte sehr schnelllebig sei und Feinde daher über Nacht zu Freunden werden könnten. Anders sei es bei "Verrätern": "Menschen können Fehler machen, Menschen können unangenehme Dinge tun, und ja, man kann lange darüber streiten, was Verrat ist. Aber es gibt einen höchsten Grad an Verrat, bedingungslosen Verrat – den Verrat am eigenen Volk." Auch das dürfte direkt auf die wachsende Unzufriedenheit in den eigenen Reihen gemünzt sein.