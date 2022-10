"Schreckliche Dinge": So verspotten russische Verleger Putin

Der russisch-orthodoxe Patriarch und Putin-Propagandist Kyrill wird nicht müde, vor den "schrecklichsten Dingen" zu warnen, die sich im Westen abspielten. Er meint damit homosexuelle Beziehungen und "Schwulenparaden", die für ihn so fürchterlich sind, dass damit der Angriffskrieg auf die Ukraine gerechtfertigt ist. "Heute sehen wir alle, dass unsere Feinde, die sich bereits offen gegen Russland aussprechen, die Schwächung der orthodoxen Kirche als eines ihrer Hauptziele ansehen und erkennen, dass das die Grundlage, das Fundament ist, auf dem wir seit Jahrtausenden stehen", so der Kirchenmann, der zu den rabiatesten Wortführern des Kreml gehört. Er plädierte jetzt abermals für eine "Kombination aus dem Spirituellen und Materiellen" und zitierte damit Putins Propaganda-Konzept der "spirituellen und moralischen Werte".

Putin will keine "muffige" Heimatliebe

Dabei geht es natürlich nicht um geistige Erbauung und philosophischen Streit, sondern um die Förderung des "Patriotismus" und eine nationalistische Erinnerungskultur, die die "Heldentaten für das Vaterland", sowie "Recht und Ordnung" in den Mittelpunkt der Erziehung rücken sollen. Putin selbst kämpft nach eigenen Worten gegen eine "sauertöpfische, muffige und abgestandene Liebe zur Heimat" und will mehr "Heroismus", wie er jetzt in einer Anweisung an die Regierung forderte. Ab dem Schuljahr 2023/24 sollen einheitliche Maßstäbe für "professionelle Bildungseinrichtungen" gelten, bei denen die angesprochenen "traditionellen Werte" von zentraler Bedeutung sind.

Unterdessen wittern kremltreue Politiker stets und überall "schwule" Propaganda, etwa in Games und Filmen. Die russische Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa will rund 2.500 Chatforen "entdeckt" haben, in denen schwullesbische Themen diskutiert würden, und zwar auch unter Beteiligung Minderjähriger. In Online-Spielen gebe es hier und da "schwule Charaktere". Das Kulturministerium will schärfer durchgreifen, wenn Filme nicht den offiziellen Vorgaben entsprechen. Staatssekretärin Alla Manilowa sagte: "Ein Film, der zur staatlichen Förderung eingereicht wird, muss, um Haushaltsmittel für seine Bewerbung zu erhalten, den auf Anordnung des Kulturministeriums der Russischen Föderation genehmigten vorrangigen Themen entsprechen. Ich werde sie nicht auflisten - aber es ist klar, dass die Förderung nicht traditioneller sexueller Beziehungen nicht genau in diesen Rahmen passt."

Sind Gender-Themen "gefährlich wie Sprengstoff"?

Deshalb, so ein Gesetzentwurf, der aktuell im Parlament debattiert wird, müsse das alles vom Staat unterbunden werden. Waleri Fadejew, der Vorsitzende des Russischen Menschenrechtsrats, war sich bei einer Anhörung nicht zu schade, Gender-Themen als ähnlich gefährlich einzustufen wie "Informationen über die Herstellung von Sprengkörpern". Deshalb sei ein Verbot völlig gerechtfertigt: "Eine Einschränkung der Meinungsfreiheit ist insbesondere im Interesse der nationalen Sicherheit, des Schutzes der Gesundheit und der Sittlichkeit, des Schutzes des Ansehens oder der Rechte anderer möglich. Ich ziehe es daher nicht in Betracht , dass das vorgeschlagene Gesetz die Meinungsfreiheit in unserem Land einschränkt."

Der Russische Buchverband reagierte jetzt mit einer bissigen Realsatire auf die zunehmend rechtsextreme Propaganda gegen alles "Liberale". So heißt es der Nachrichtenagentur TASS zufolge in einem Brief der Branche an das Parlament, die Politiker sollten doch bitte zurückmelden, ob eigens aufgeführte Klassiker sich ebenfalls der "Verleugnung von Familienwerten" schuldig machten. Genannt werden Maxim Gorkis "Nachtasyl", Michail Scholochows "Stiller Don", für den er 1965 den Nobelpreis erhielt, Vladimir Nabokovs "Lolita", aber auch "Die Ilias" von Homer und "Der Glöckner von Notre Dame" von Victor Hugo. Dostojewskis "Dämonen" und Iwan Gontscharows "Oblomow" seien möglicherweise auch betroffen.

"Absolute Idiotie" nicht ausgeschlossen

"Wir bekunden unsere Bereitschaft zum konstruktiven Meinungsaustausch und Zusammenarbeit", schreiben die Verleger, die auch Thomas Hardys Roman "Tess von den d’Urbervilles" und die Kurzgeschichte "Tanja" vom ersten russischen Nobelpreisträger für Literatur Iwan Bunin für "heikel" halten. Überall dort sei "Propaganda für nicht-traditionelle sexuelle Werte, Pädophilie, Landstreicherei, Drogenabhängigkeit, Selbstmord und eheliche Untreue" nicht abzustreiten.

Im Kulturausschuss des russischen Parlaments kam die Botschaft sehr wohl an. Dessen stellvertretender Vorsitzender Alexander Scholochow sagte der Agentur RIA Nowosti: "Ich bezweifle, dass die Klassiker auf irgendwelche Bestandteile hin überprüft werden müssen, und ich denke, die Aktion der Interessenvertretung, ich weiß es einfach nicht, aber ich gehe davon aus, dass diese Aktion nur die Sinnlosigkeit solcher Vorstöße zeigen will, weil es tatsächlich Hitzköpfe gibt, die bereit sind, jedes gute und korrekte Vorhaben ins Absurde zu steigern." Die Verleger wollten wohl signalisieren, dass jeder "Eifer" seine Grenzen habe. Scholochow räumte zwar ein, dass alle Gesetzentwürfe, wenn sie falsch angegangen würden, in "absoluter Idiotie" enden könnten, er selbst bekannte sich aber trotzdem zur Gesetzesverschärfung.

"Das ist natürlich ein Urteil"

Margarita Simonjan, die Chefredakteurin des Senders RT und begeisterte Kreml-Anhängerin, schrieb auf ihrem Telegram-Kanal: "Beim Streben nach traditionellen Werten (die ich natürlich teile) geht es vor allem nicht darum, einen Dummkopf zu zwingen, zu Gott zu beten." Sie scheint die "Bekehrung" von Liberalen demnach aufgegeben zu haben. Überdies regte sich Simonjan darüber auf, dass ein von ihr inspirierter, "vaterländischer" Lyrikband unter Verlegern wenig Anklang fand: "Als wir uns mit dem Vorschlag an Verlage wandten, die Sammlung moderner Frontlyrik 'Poesie des russischen Sommers' zu veröffentlichen, die wir selbst zusammengestellt, illustriert und alles in allem gemacht hatten, antworteten sie uns: 'Entfernen Sie den Buchstaben Z [Propaganda-Symbol] daraus, sonst wird das kein einziger Buchladen annehmen.' So das Zitat. Und das ist natürlich ein Urteil. Für uns alle."

So gesehen scheinen Putin und seine Fans noch viel Arbeit vor sich zu haben: Unter den russischen Lesern, Verlegern und Buchhändlern jedenfalls scheint der nationalistische und reaktionäre Furor noch "unterentwickelt".