vor etwa einer Stunde

Schoßhund und Schlachtschwein: Ändert Corona unseren Tierblick?

Die Liebe zu Hund, Katze und Co scheint größer denn je. So groß, dass in Tierheimen sogar Gehege leer stehen. Doch in Mastbetrieben drängen sich Schweine und Rinder noch immer auf engstem Raum. Politiker geloben Besserung – Ethiker sind skeptisch.