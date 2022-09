"Schon mal gehört?": Donald Trumps "Lenin"-Zitat wundert Russen

In seiner Wut über die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden griff Donald Trump jetzt sogar zu einem, wie er meinte, Zitat des sowjetischen Revolutionsführer Wladimir Iljitsch Lenin (1870 - 1924). "Ich kann nur die Leute zur Rechenschaft ziehen, die die Stimmen ausgezählt haben", schimpfte der Ex-Präsident vor Anhängern in Pennsylvania: "Haben Sie jemals die Aussage von, ich glaube, es war Lenin, gehört? Hat jemals jemand von... – viele Menschen würden es mit weniger Raffinesse sagen, Lenin! Lenin! Ich mag die Art, wie sie das sagen. Er sagte, derjenige, der die Stimmen zählt, sei viel wichtiger als der Kandidat, nun, das stellte sich als wahr heraus. Der Stimmenzähler ist viel wichtiger als der Kandidat, sagte Lenin." Dabei brüstete sich Trump mit einer für amerikanische Ohren ungewohnten Aussprache des Namens: Die Betonung auf der ersten Silbe sei "weniger elegant".

"Ich habe die Stimmenauszählung gewonnen"

Mit seiner vermeintlichen Expertise in Sachen Lenin verwunderte Trump nicht wenige russische Medien. Die kremlnahe Nachrichtenagentur RIA Nowosti bemerkte, das "Diktum zu Trumps wundem Punkt Wahlintegrität" werde "häufiger einem anderen sowjetischen Führer, nämlich Josef Stalin, zugeschrieben", obwohl sich "nicht alle Experten seiner Authentizität sicher" seien. In der "Gazeta" war zu lesen, der zynische Ausspruch über Wahlmanipulation stamme weder von Lenin, noch direkt von Stalin, sondern von einem Assistenten des Letzteren. Der Satz finde sich erstmals in den Memoiren "Ich war Stalins Sekretär" des sowjetischen Überläufers Boris Georgijewitsch Baschanow (1900 - 1982), der unter dem Diktator für Angelegenheiten des Politbüros zuständig war, also für die Parteispitze.

Demnach soll Stalin sich auf einer Sitzung des Politbüros im Dezember 1923 über die Wahlvorbereitungen lustig gemacht haben, als es darum ging, die Meinung der Parteibasis zu seinem Erzgegner Trotzki abzufragen. Anderen Quellen zufolge wurde der Satz angeblich von Stalin auf dem 17. Kongress der Allunionskommunistischen Partei der Bolschewiki im Jahr 1934 im Zusammenhang mit der Erörterung der Wahl des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei geäußert, so die "Gazeta". Sie verweist auch darauf, dass der nicaraguanische Diktator Anastasio Somoza Jr. mal gesagt haben soll: "Sie haben die Wahlen gewonnen, ich habe die Stimmenauszählung gewonnen."

Lenin: "Gipfel der Dummheit und Heuchelei"

Was Lenin betreffe, fände sich in dessen Gesamtwerk die - nicht näher belegte - Formulierung: „Nur Schurken oder Dummköpfe können denken, dass das Proletariat zuerst die Mehrheit bei den durchgeführten Abstimmungen gewinnen muss, um das Joch der Bourgeoisie, das Joch der Lohnsklaverei abzuwerfen und an die Macht zu kommen. Das ist der Gipfel der Dummheit oder Heuchelei, das ist der Ersatz von Klassenkampf und Revolution durch Wahlen unter dem alten System, unter dem alten Regime."

Lenins Kritik an Sozialdemokraten

Tatsächlich hatte sich Lenin in seinem Text "Über die Aufgaben der III. Internationale" einst gegen marxistische Sozialdemokraten wie Karl Kautsky (1854 - 1938) gewandt, die über Mehrheiten bei demokratischen Wahlen an die Macht kommen wollten: "Die Diktatur des Proletariats wäre unmöglich, wenn die Mehrheit der Bevölkerung nicht aus Proletariern und Halbproletariern bestünde. Diese Wahrheit versuchen die Kautsky und Komp[agnie] in der Weise zu fälschen, dass sie behaupten, es wäre 'eine Abstimmung der Mehrheit' notwendig, um die Diktatur des Proletariats als 'richtig' anzuerkennen. Komische Pedanten! Sie haben nicht begriffen, dass die Abstimmung im Rahmen, in den Institutionen, unter den Gepflogenheiten des bürgerlichen Parlamentarismus einen Teil des bürgerlichen Staatsapparates darstellt, den man von oben bis unten zertrümmern und zerbrechen muss, um die Diktatur des Proletariats zu verwirklichen, um von der bürgerlichen Demokratie zur proletarischen Demokratie überzugehen."

"Bei Lenin und Mao nachschlagen, um Trump zu verstehen"

Schon seit Jahren halten Kritiker Donald Trump für einen "gelehrigen" Schüler von Lenin, dem jedes Mittel für Agitation und Propaganda ("Agitprop") recht gewesen sei. "Lenin wäre beeindruckt", hieß es 2020 im Schweizer "Blick": "Der Propagandist vermittelt der Bevölkerung via Medien angebliche oder tatsächliche Ungerechtigkeiten, der Agitator hetzt bei seinen Auftritten die Massen emotional auf. Nun also Agitprop von rechts." Die "Washington Post" stimmte zu und empfahl, bei Lenin und Mao nachzuschlagen, um Trumps Wirkmächtigkeit "zu verstehen".

"Tatsächlich ähnelt die Republikanische Partei von 2020 eher der Partei von Wladimir Lenin als der Partei von Abraham Lincoln", so die China-Expertin Melissa Macauley: "Der Trumpismus stellt den Höhepunkt einer konservativen 'Avantgardepartei'-Revolution dar, die jetzt zu einem maoistischen Kampf gegen das 'Establishment' degeneriert, ein Kampf, in dem Führer einer Fraktion 'die Massen' in einer Kampagne von unten nach oben mobilisieren, um ihre Konkurrenten um die Parteikontrolle zu untergraben."

Der Leninismus beinhalte "eine Reihe radikaler Organisationspraktiken", die darauf abzielten, die Macht der Partei zu maximieren, um die konventionelle Regierungsführung zu beseitigen und ideologische Ziele durchzusetzen.

Diente Lenin der "Wahrheit"?

Dagegen hieß es 2017 im britischen "Guardian", es sei völlig absurd, Lenin und Trump in einem Atemzug zu erwähnen oder gar gleichzusetzen: "Die gesamte bolschewistische Politik bestand darin, Lügen aufzudecken, um der Wahrheit zu dienen, wie zum Beispiel die Veröffentlichung der Geheimverträge des Ersten Weltkriegs." Niemals habe Lenin gesagt, dass Lügen zur Wahrheit würden, wenn man sie nur oft genug erzähle, wie oft kolportiert werde: "Wenn irgendetwas, das mit solchen Worten auch nur im Entferntesten Ähnlichkeit haben sollte, fordere ich jeden heraus, das Zitat in den fünfzig Bänden veröffentlichter Werke zu finden und es im Kontext zu veröffentlichen", so Lenin-Experte Don Hoskins seinerzeit.