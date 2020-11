"Schon ein Schritt": jüdische Künstler in Deutschland

Von Normalität sei jüdisches Leben in Deutschland noch weit entfernt, sagt die Berliner Journalistin, Filmemacherin und Buchautorin Myriam Halberstam. Sie wurde in New York geboren, ihre Kindheit verbrachte sie in Deutschland. Zum Studium ging sie wieder in die USA. Danach wanderte sie nach Israel aus, wo sie unter anderem bei der Jerusalem Post und als Nahost-Korrespondentin eines US-Fernsehsenders arbeitete. Seit 1993 lebt sie in Deutschland. Dort gründete sie 2010 den Ariella Verlag und fing an, Kinderbücher zu schreiben – rund um ihre Religion, das Judentum. Der Anlass: Ihre Töchter wollten mehr wissen über jüdische Bräuche. Und Halberstam stellte fest, dass es dazu keine Kinderbücher gab.

Jüdische Kinderbücher – Wissen über Religionen

Lena feiert Pessach mit Alma, heißt eine ihrer Geschichten. Kindern – auch nichtjüdischen – wird in der Geschichte jüdische Tradition und Hintergrund des Pessach-Festes näher gebracht. Myriam Halberstam findet es wichtig, gerade Kindern Wissen über das Judentum und ganz allgemein über andere Religionen und Kulturen zu vermitteln. Und so geht es in einem ihrer Bilder-Bücher auch um den Ramadan und das Zuckerfest in einer türkischen Familie.

Jüdische Musik von Juden und Nichtjuden

Der Musiker Ohad Stolarz bezeichnet es "schon als einen Schritt, nach Deutschland zu kommen". Der 31-Jährige ist in Tel Aviv geboren. Seit sieben Jahren lebt er in Berlin. Dort studiert er Chordirigieren an der staatlichen Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin.

2014 hat Ohad Stolarz in Berlin den hebräischen Chor gegründet. Darin singen Israelis und Deutsche gemeinsam, Juden und Christen, Laien und Profi-Musiker jeden Alters. So bunt gemischt wie der Chor ist auch sein Repertoire: bekannte israelische Lieder oder jüdisch-liturgische Stücke, die Ohad Stolarz für den Chor neu arrangiert hat, aber auch Eigenkompositionen des Musikers. Er findet es toll, dass sich auch nichtjüdische Menschen für die jüdische Musiktradition interessieren, sagt er. Ein Teil seiner Familie stammt aus Deutschland. Sie emigrierte noch vor dem Zweiten Weltkrieg nach Israel. In Berlin begann er, seine Familiengeschichte aufzuarbeiten. Bald soll sie als Buch erscheinen. Erinnern sei für ihn sehr wichtig, so Stolarz.

Liat Grayver dagegen sagt, sie habe ihr Jüdischsein noch einmal neu kennengelernt, seit sie in Deutschland lebt. Die 34-jährige Malerin und Graphikerin wurde in Israel geboren und lebt heute in Berlin. Vorher hat sie in Konstanz und Leipzig studiert und gearbeitet. In ihren Kunstwerken setzt sie sich mit dem Einfluss auseinander, den Künstliche Intelligenz auf unser Leben hat – auch auf die Kunst. Die Bilder ihres Gemäldezyklus Robotic Paintings malte sie gemeinsam mit einem Roboter.

"Jüdisch sein ist immer politisch"

Aber auch ihre Herkunft und Religion spielt in Liat Grayvers Kunst eine Rolle. Sie kommt aus einer Familie, die der zionistischen Bewegung nahe steht. Sie selbst lebe nicht streng religiös, erzählt sie. Jüdische Identität heute – was macht sie aus? Darüber hat sie sich zuletzt mit anderen Künstlern für eine Installation Gedanken gemacht, die im Jüdischen Museum in Berlin ausgestellt wurde. Dabei war ein fahrender Roboter zu sehen, der mit einem Pinsel hebräische Buchstaben in den Sand zeichnete: Der sollte zeigen, dass jüdische Identität fließend sei. Man müsse sich auch immer politisch mit dem eigenen Jüdischsein auseinandersetzen, sagt Grayver.

Rund 250.000 Juden leben inzwischen wieder in Deutschland. Jüdisches Leben hierzulande, sagt Liat Grayver, bedeute heute vor allem eins: Vielfalt. Denn das eine Judentum gebe es nicht und in Deutschland entstehe durch die Vielfalt etwas ganz Neues.