Schöpferin von Commissario Brunetti: Donna Leon wird 80

Donna Leon, die Erfolgsautorin und Schöpferin der Brunetti-Krimis aus Venedig, wird an diesem Mittwoch 80, aber vom Feiern will sie nichts wissen. "Ich mache mir nichts aus Geburtstagen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe ihren Ehrentag in der Vergangenheit sogar öfter schon mal ganz vergessen. "Ich bin eigentlich kein sehr geselliger Mensch", so Leon weiter. "Mit vier, fünf Leuten zusammensitzen, das gefällt mir, aber ein riesiges Fest, nein. Das kann ich mal machen, für ein, zwei Stunden, aber eigentlich ist das nichts für mich."

Schöpferin des kultivierten Commissario Brunetti

Die gebürtige Amerikanerin hat mit dem kultivierten Brunetti und seiner cleveren Frau Paola den Krimi für gehobene Ansprüche geschaffen. Der Kommissar, der Klassiker in Originalsprache liest, und die Professorin für englische Literatur, da kommen immer wieder tiefgründige Unterhaltungen zustande. "Mich interessiert am Krimi weniger das wer, als das warum", sagt Leon. "Ich will wissen, was jemanden zu einer Tat getrieben hat." So spürt sie menschlichen Irrungen, gesellschaftlichen Zwängen und politischen Machenschaften nach und zeichnet so filigrane Porträts der Protagonisten, dass manchmal die Frage offen bleibt: Gab es ein Verbrechen? Einen Mörder?

Literaturwissenschaftlerin von der US-Ostküste

Leon ist Literaturwissenschaftlerin. Sie wuchs in New Jersey an der US-Ostküste mit zwei irischen Großmüttern und je einem Großvater aus Spanien und aus Nürnberg auf. Sie lebte und unterrichtete im Iran, in China und in Saudi-Arabien. Schließlich fand sie in Venedig eine neue Heimat und in der Lokalpresse immer wieder ausreichend Anregungen für neue Verbrechen, die der Commissario lösen kann: Bestechung, Umweltskandale, Missbrauch, Verbrechen an Asylbewerbern. Die Umweltzerstörung hat sie laut einem Interview zu einem "Öko-Taliban" werden lassen.

Leon bescherte Venedig eine neue Touristen-Welle

Dem ohnehin überlaufenen Venedig bescherte sie mit der erfolgreichen Serie aber eine neue Welle von Touristen, die auf den Spuren von Brunetti eifrig Schauplätze aufsuchen. Die Ironie: genau die Touristenhorden waren es, die Leon nach mehr als 20 Jahren aus Venedig fliehen ließen. Sie lebt jetzt schon seit vielen Jahren in einem kleinen Dorf in der Schweiz, nahe der italienischen Grenze und hat inzwischen einen Schweizer Pass. Venedig besucht sie nur noch.

Nach mehr als 30 Kriminalromanen ist sie noch nicht müde, von ihrer Hauptfigur Commissario Guido Brunetti zu erzählen. "Als ich das erste Buch schrieb, hatte ich ja keine Ahnung, was passieren würde", sagte die Autorin der "Augsburger Allgemeinen". "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es 32 Fälle geben könnte, aber ich glaube, dass ich, selbst wenn ich es gewusst hätte, auch nichts anders gemacht hätte."

Mit Material der Nachrichtenagenturen afp, dpa, epd