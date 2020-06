Schönheit ist das schärfste Werkzeug: Neues Album von "The 1975"

Von wegen, die Rockmusik ist tot: "The 1975" aus Manchester zeigen, dass sie immer noch sehr lebendig ist. Dass man mit Anspruch und Meinung extrem erfolgreich sein kann. Und dass es wichtig ist, in seiner Musik aktuelle sozio-politische Themen aufzugreifen. So auch auf ihrem vierten Album "Notes On A Conditional Form", das gerade erschienen ist. Sänger Matthew Healy sagte gegenüber dem BR: "Ich würde mich schuldig fühlen, wenn ich Musik machen würde, die zu einfach wäre. Und ich komme mir missverstanden vor, wenn Leute behaupten, unsere Songs wären oberflächlicher Pop. Das Gegenteil ist der Fall. Wir bemühen uns um richtig schöne Musik. Denn Schönheit ist das schärfste Werkzeug, das es gibt. Sie sorgt dafür, dass sich die Leute öffnen. Hast du also Ideen, die du vermitteln willst, musst du sie nur nett verpacken - dann hört man dir zu."

Nichts mit Schleifchen verpackt

Für Matthew Healy äußert sich Schönheit in Originalität und Vielfalt. In einer stilistischen Bandbreite, die von Ambient über R&B, Orchester-Pop und Indie-Rock bis zu Folk reicht. Ein kunterbunter Torso, der bisweilen abenteuerlich anmutet und 22 Stücke in epischen achtzig Minuten umfasst. Damit erinnert "Notes On A Conditional Form" an das "White Album" der Beatles oder "Quadrophenia" von "The Who". Ein ambitioniertes Werk, das die unterschiedlichen Interessen der Band aufzeigt, die Gegenwart reflektiert und - so Healy - mehr sein will als einfach nur Musik: "Mich erinnert es an den Film 'Die Reifeprüfung', wo man sich am Ende fragt, wohin will dieses Pärchen? Hat es genug Geld? Hat es Klamotten dabei? Da findet eine cineastische Dekonstruktion statt und man denkt: 'Das ist unmöglich das wahre Leben.' Es ist einer der wenigen Filme, bei denen der Zuschauer das cineastische Erlebnis überwindet und sich an die Realität erinnert. Unser Album ist ähnlich: Da wird nichts mit Schleifchen verpackt, sondern es geht um das Echte und Wahre."